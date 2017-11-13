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    Bundle'ın kullanıcı kitlesi büyüyor

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Türkiye’den çıkan Bundle haber uygulaması Türkiye’de hızla büyürken bir taraftan da Almanya, İngiltere ve Amerika’da da giderek popülerleşiyor.

    1.5 milyon kullanıcıyı geçen Bundle’ın en önemli özellikleri, kendi zevkinize göre uygulamayı şekillendirmeniz ve tüm son dakika gelişmelerine ulaşmanızı sağlaması.

    Uygulamanın “My Bundle” kısmı sayesinde sadece istediğiniz kaynaklardan oluşan bir haber akışı oluşturmanız mümkün. ‘Kaynak ekle’ dedikten sonra sizi 25 farklı kategoride 17 farklı ülkeden 10 bin’in üzerinde haber kaynağı bekliyor.Bundleın kullanıcı kitlesi büyüyor

    ‘Keşfet’ kısmı altında listelenen en popüler 15 kategori sayesinde her konudan gelişmelere en çabuk şekilde ulaşmanız mümkün. Bir diğer özellik ise anlık bildirimler. Bundle editörleri sadece en ilgi çekici ve “gerçekten” önemli gelişmeleri bildirim olarak gönderiyor.

    Bundle’ı App Store’dan indirmek için buraya, Google Play'den indirmek için ise buraya tıklayın.

    Etiketler: uygulama , telefon
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