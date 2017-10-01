Bundestag’daki iş insanı sayı arttı

FEDERAL Meclis’te dört yıl boyunca milletvekilliği yapacaklar arasında öğrenci ve meslek eğitimi yapanlar da var. 15 milletvekili ya meslek eğitimi alıyor ya da üniversite öğrencisi. Yeni dönemde iş insanı veya şirket sahibi olanların sayısı da arttı. Spiegel’in internet sayfasında yer alan habere göre 76 iş insanı meclise girdi. 18. dönemde bu rakam sadece 35’ti. Hıristiyan Birlik Partili iş insanı milletvekili sayısı 30, AfD’li 19, FDP’li 13. Geri kalan 14 iş insanı milletvekilleri ise SPD, Yeşiller ve Sol Partili. Kamuda çalışıp da milletvekili seçilenlerin sayısı ise 204. Partilerin çevresi olarak kabul edilen sendika, dernek ve kilise kökenli milletvekili sayısı da 110.