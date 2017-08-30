Bunamaya karşı sanal gerçeklik

İngiliz oyun yazılımı şirketi Glitchers, ‘Deniz Kahramanı Serüveni VR’ adlı oyunu tasarlarken, University College London, East Anglia Üniversitesi ve ETH Zurich yükseköğrenim kurumları ile bir arada çalıştı.sda oynanan oyunda bir botun kaptanlığını yaparak, yön duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor. Oyunu oynayan 3 milyon kişiden veriler toplandı. BBC’nin haberine göre bulgular insanların gençlik çağlarından sonra yön duyusunun giderek zayıfladığını gösterdi. Erkeklerin yön duyusunun kadınlara göre çok az farkla daha iyi olduğu ileri sürüldü. Ayrıca İskandinav toplumları dünyanın geri kalanına göre daha iyi performans gösterdi.



