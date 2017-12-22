Bulutsuz kalmayın!

MURAT Kansu Microsoft Türkiye Genel Müdürü. Murat Kansu’yla yeni teknolojilerle birlikte yaşanan dönüşümü konuşmak için buluştuk.

Siz Microsoft Türkiye Genel Müdürüsünüz. Türkiye’nin konumu nasıl?

Bizim bölgemizde Türkiye, Güney Afrika ve İsrail’den sonra 3’üncü büyük ülke. Türkiye büyük ve büyüyen pazar. Aynı kategoride olduğumuz ülkeler Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya gibi ülkeler. Ancak Türkiye’nin potansiyelini çok daha iyi değerlendiriyor olması lazım. Bilgisayar mühendisliği bölümlerine yılda 5 bin kişi giriyor, bunların yüzde 15’i kız öğrenci. Bu rakamlar çok düşük. Türkiye’de az sayıda teknolojiye aşiyan kişilerin olması durumunu aşmalıyız. Yerli yazılım geliştirme konularında yeterli gelişemedik. Dünyanın teknolojide nereye döndüğünü görmek lazım. Bulut bilişim çok hızlı ilerliyor.

Bulut bilişim şirketlerin yapısında çok etkili olurken iş yapma biçimleri evriliyor. Bunu anlatır mısınız?

Bulut bilişim veriyi saklama, değerlendirme ve analiz edip, sizi en doğru sonuca ulaştıran en güçlü platform. Anadolu’da faaliyet gösteren bir KOBİ de Almanya’da hizmet veren dev bir holding ile aynı teknolojiden faydalanabiliyor, kullandıkça öde modeli ile istediği gibi bu teknolojinin avantajlarından yararlanabiliyor, eskiden olduğu gibi yüksek altyapı yatırımlarında bulunmasına gerek kalmıyor. Yeni dünya düzeni bulut bilişim üzerine inşa edilecek.

ANADOLU’YA YAYACAĞIZ

Bu konuda şirketlerde bir çekingenlik var Türkiye’de... “Bilgilerimi kendim saklarım” düşüncesi hâlâ hakim!

Bilmemekten dolayı çekingenlik var Türkiye’de. “Bilgilerimi başkasına mı vereceğim, çalınırsa” diye düşünülüyor. Oysa verinin nerede durduğu değil, kimin korumasında olduğu önemli.

Bulutsuz şirket ne demek sizce?

- Bulut bilişim teknolojilerine yatırım yapmayan, bu çözümden faydalanmayan şirketler 5 sene sonra internetsiz bir şirketle eşdeğer olacaklar. Bugün 1000’den fazla girişimi destekliyor, 60 yakın yazılım şirketi ile yakından çalışıyoruz. Hedefimiz bu sayıyı artırmak, bilişimle gelen değişimi Anadolu’da yaygınlaştırmak.

Yeni teknolojiler iş yapma biçimini nasıl değiştiriyor? Yeni teknolojilere şirketler hızlı uyum sağlayabiliyor mu Türkiye’de?

Geçen 10 yılda ne kadar hızlı bir değişimden geçtiğimizi düşünün; Facebook, Uber, WhatsApp... Bu uygulamalar hayatımızda yoktu. Gartner araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre 2019’a kadar, inovasyona yatırım yapan şirketler harcadıkları her 1 dolar karşılığında, dijital dönüşümü iş süreçlerine adapte edilebilmek için operasyonel faaliyetlerine 7 dolar daha ek sermaye harcayacak. Dünya ekonomisinin yüzde 25’inin 2020’ye kadar dijital platformda dönmesi bekleniyor. Şirketlerin teknolojiye yapacakları yatırım çok kıymetli olacak.

Ayak uyduramayanların büyüme şansı kalmayacak!

Dijital dönüşümde başarılı olan kurumlar, rakiplerine kıyasla her yıl işletme gelirlerinde ortalama 100 milyon dolarlık bir artış sağlıyor.

ARTIK GÜÇ SERMAYE DEĞİL VERİ

Endüstri 4.0 için olmazsa olmazlar neler? Microsoft bu alanda hangi tür ürünleri ve çözümleri getiriyor?

Endüstri 4.0, teknolojinin ekseninde şekilleniyor. Dönemin 3 karakteristik özelliği var. Birincisi, teknoloji deneyimi artık birden çok ürün ve duyuyu kapsıyor. Örneğin, işyerindeki bir bilgisayarda başlatılan çalışma, evde akıllı telefonlarda tamamlanabiliyor. Windows Hello parmak izi ve göz tanımlaması ile tabletleri güvenle açıp, Skype üzerinden görüntülü video eşliğinde toplantımızı yapabiliyoruz. İkincisi yapay zekanın hayatımızdaki yeri giderek artıyor. Akıllı altyapı sistemlerinden, makinelere, günlük kullandığınız ürünlerden ve uygulamalara kadar yapay zeka, insanın olduğu her alana nüfuz edecek, sizin adınıza karar alıp, teknolojiyle deneyiminizi kişiselleştirecek. Bu çağın nabzını tutan üçüncü özellik ise giderek birbirine bağlantılı bir dijital dünyada katlanarak artan bilgi işlem hacmi ve gücü. İster sürücüsüz araçlar veya akıllı fabrikalar olsun, veri trafiğini yönetmek için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulacak. Veriyi akıllı kullanan, ona doğru yatırım yapan ve değerlendirenler Endüstri 4.0’da başarılı olacak.

ÇOCUKLARA KODLAMAYI ÖĞRETİYORLAR

Microsoft Türkiye’de kadın çalışan oranınız nedir?

Çalışanlarımızın yüzde 40’ı kadın ve sektör ortalamasının üstündeyiz.

Sosyal sorumluluk projeleriyle kaç kişiye ulaşıyorsunuz?

Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projemiz var. Bizimle birlikte QNB Finansbank ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen proje çocukların bilgisayar becerilerini geliştirmek, onları programlama dili ile tanıştırarak kod okuryazarlığı bilincini yaymayı hedefliyor. Proje kapsamında Bursa’dan Siirt’e 27 ilde 8-12 yaş arasında 11 bin 680 çocuğa eğitim verildi. Projede 20 bin çocuğa kod eğitimi verilmesi hedefleniyor. Ayrıca Açık Akademi var. Açık Akademi, ilkokuldan başlayarak her yaşta bireye online olarak kod yazmayı öğretmeyi hedefliyor. 5 yıl içinde 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. KAGİDER, Aydın Doğan Vakfı ile Teknolojinin Kadın Liderleri’ni seçiyoruz.

24.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2017’de ne kadar büyüdünüz? 2018’de ne kadar büyüyeceksiniz? Microsoft operasyonu içinde Türkiye Microsoft’un durumu nedir?

Dünya çapındaki toplam gelirimiz 24.5 milyar dolar oldu ve yüzde 12 oranında arttı. Faaliyet gelirimiz 7.7 milyar dolar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında arttı. Net gelirimiz ise yüzde 16 oranında artarak 6.6 milyar dolar oldu. Yazılım pazarındaki payımız Türkiye’de bugün yüzde 51.

MURAT KANSU KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Murat Kansu aslen İstanbul Modalı. Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde okudu. 1989 yılında sektörde çalışmaya başladı. NCR ardından da HP de çalıştı. Microsoft’a 2003 yılında girdi. Ortadoğu ve Afrika yönetim ekibinde yer aldı. 2007-2010 yıllarında bu bölgelerde Microsoft’un stratejik büyümesini planlayan kişi olan Kansu, 2015 yılında Türkiye Genel Müdürü oldu.