Bulutları delen zirve: Erciyes

Antik Çağ’ın önemli coğrafyacılarından Strabon, Geographikası’nda dağların en yükseği olarak bahsediyor ondan. “Argaios (Erciyes), tepesinden hiçbir zaman kar eksik olmayan dağların en yükseğidir. Ona tırmananlar berrak havada hem Pontus (Karadeniz), hem de İssikos (Akdeniz) denizini görebilirler” diyor.

Gerçekten de, 3917 metre yüksekliyle, karlı doruklarıyla Kayseri Ovası ve Kapadokya Vadisi’nin eşsiz kıvrımlarını gösteren bir manzarası var buranın. Bir zamanlar ağzından ateş püsküren Erciyes; bulutların, üzerine çıkmışsınız da güneşle aranızda bir engel kalmamış hissi uyandırıyor. Manzara ve doğanın dinlendirici gücü karşısında etkilenmemek imkânsız. Tüm bunların yanı sıra konforlu otelleriyle de en iyi kış tatili yapılabilecek yerlerin başında geliyor.







Bir Armağan Gibi

Burası her ne kadar kayak merkezi olarak adından söz ettirse de dağcılık sporu açısından da önemli dağlar arasında. Dağa ve kayak merkezine ulaşmak için Kayseri’den sonra 25 kilometre yol kat etmek gerekiyor. Erciyes kayak merkezine, Hisarcık kasabasını Tekir Yaylası’na bağlayan asfalt yolla ulaşılıyor. Karlı tepelere kurulmuş ahşap kulübeler, keçi sürüleri ve pınarlar eşliğinde çıkıyorsunuz Erciyes’e. Kayseri’yi kayak merkezine bağlayan dağ yolu, kışın en sert günlerinde bile açık. Karlı yol tırmanışı öncesinde araçlara zincir takmak gerekiyor. Zorlu yol ve hava koşullarında yol iki saate yakın sürebiliyor. Ancak yolculuk sonrasında, kar beyazlığı ile masal gibi bir atmosfer devam ediyor.

İlk karın görüldüğü aralık ayında dağın zirveleri, uçsuz bucaksız iğne yapraklı ormanlar, pınarlar ve göl manzarasıyla doğayla iç içe yaşamayı sevenlere sunulmuş armağan gibi.







Kış Sporları Seçeneği

Erciyes, her seviye kayakçıya uygun geniş pist seçenekleri ve konforlu turistik tesisleriyle en çok tercih edilen merkezlerden biri. Geniş bir alana yayılan pistlerin başlangıç noktası 2200, zirvesi ise 3300 metre yükseklikte. Üç ana pistin her biri kayak turları, snowboard, summer skiing ve heli-skiing gibi kış sporları olanağı sunuyor. Pistlerin dışındaki arazide, diğer kış sporlarını deneme imkânı mevcut.

Dağda Rafting Keyfi

Erciyes Dağı, dağcılık ve buzul tırmanışlarının yanı sıra yaz aylarında yürüyüş parkuru olarak da kullanılıyor. İsterseniz, kar raftingi bile yapmanız mümkün. Rafting botlarıyla, 2900’lü metrelerden kilometrelerce aşağı kayarak bu heyecanı yaşayabilirsiniz. En uzunu 2950 metre olan pistlerin toplam uzunluğu 12 kilometreyi buluyor.





Erciyes’in en uzun tesisi olan 1570 metre uzunluğundaki birinci pist, ikinci pist ile birleşerek, pisti 1400 metre daha uzatabiliyor. Kayağa yeni başlayanlar 200 metrelik küçük pisti tercih ediyor. ‘Ana Doruk’ çevresi ile ‘Üçker Çanağı’ ise en ideal kayak parkurları. Kayak pistleri, zaman zaman güney ve batı yönden gelen sert rüzgârların etkisinde kalıyor. Her yıl kasım ayı ortalarından nisan sonuna kadar kayak yapılabilen merkezde, aynı zamanda ekonomik bir kış tatili olanağı sunuluyor. Ormanları, dağ bozkırları, alpin çayırları, kuşları, kayalık yamaçları ve buzulu ile keyifli bir gezi sunuyor burası...