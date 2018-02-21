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Bulut İnşaat'ın veliahtı tutuklandı

Ceylan SEVER/ İSTANBUL
21.02.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

Esenyurt'taki inşaat projesinden 40 kişiye toplam değeri 5 milyon TL'nin üzerinde daire satıp teslim etmediği gerekçesiyle haklarında 400 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Bulut İnşaat'ın sahibi Temel Bulut'tan sonra oğlu Volkan Vural Bulut da tutuklandı.

Duruşmalara gelmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Temel Bulut, 26 Ocak'ta bir çay bahçesinde yakalanarak tutuklanmıştı.

Bulut İnşaatın veliahtı tutuklandı'ŞİRKET SAHİBİ BABAMIZDIR'

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Volkan Vural Bulut yakalanarak 10 Şubat'ta Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim  karşısına çıkarıldı. Volkan Vural Bulut ifadesinde "Tüm müştekilerin şikayetçi olduğu şirket Bulut İnşaat isimli firmadır ve bu firmanın sahibi babam Temel Bulut'tur. Benim şirkette herhangi bir görevim yoktur.

Çağırdığı zaman babamın yanına yardım amaçlı gittiğim olmuştur. Bunda da örneğin Belediye'ye götürülmesi gereken ya da alınması gereken bir şey olduğunda firmaya gidip bu işlemlerin ikmalin de yardımcı olurdum. Onun dışında kimseyle sözleşme imzalamadım, para almadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılan suçun niteliği, delil durumu, kaçma ve delilleri karartma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.
Avukatı Orhan Boran, binlerce mağdurun olduğunu belirterek, "Karardan dolayı memnunuz. Umarım müvekkillerimin mağduriyetleri de giderilecektir" dedi.

Bulut İnşaatın veliahtı tutuklandı

KKTC'DE DE YARGILANIYOR

KKTC'de ev sahibi olmak isteyen yüzlerce kişiyi mağdur ettiği gerekesiyle Girne'de de yargılanan Bulut İnşaatin sahibi Temel Bulut'un, Esenyurt'ta gerçekleştireceği projeden sattığı daireleri sahiplerine teslim etmediği gerekçesiyle hakkında dolandırıcılık suçundan 910 yıla kadar hapis istemiyle Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmış bir dava daha var.

Aylardır aranıyordu, çay bahçesinde yakalandıAylardır aranıyordu, çay bahçesinde yakalandı

 

Etiketler: Holding , Tutuklama , Bulut inşaat
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