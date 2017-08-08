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Bulut İnşaat mağdurları eylem yaptı

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
08 Ağustos 2017 - 17:06Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 17:39

Yıllardır evlerinin teslim edilmesini bekleyen Bulut İnşaat mağdurları, yetkililerin seslerini duyması için Esenyurt Belediyesi önünde protesto yaptı.

Dün öğle saatlerinde Esenler’ de toplanan bir grup Bulut İnşaat mağduru yaptıkları basın açıklamasında uzun yıllardır para ödediklerini fakat evlerinin teslim edilmediğini ve paralarının geri ödenmediğini söyledi.
Bulut İnşaat mağdurları eylem yaptı

İnşaat şirketi sahibi Temel Bulut’ un bir senedir yakalanma kararı olduğunu fakat bulunamadığından da şikayetçi olan grup devlet büyüklerine çağrı yaparak yardım istedi. Basın açıklaması devam ederken mağdurlardan bir kısmı  "Mağdurlar burada başkan nerede’’ diye slogan attı.

Yaklaşık 2 bin kişinin mağdur olduğunu söyleyen öfkeli kalabalık haklarını sonuna kadar arayacaklarını ve yarın saat 16.00 da tekrar eylem yapacaklarını söyledi.
Bulut İnşaat mağdurları eylem yaptı
Eyleme, Osmanlı İnşaat mağdurları da destek verdi. Anılan şirketin de yüzlerce mağduru bulunuyor.

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Etiketler: Bulut İnşaat , Esenyurt , eylem
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