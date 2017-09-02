Bulunan ceset Saray'ın mı?

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde on gün önce çalıştığı iş yerinden eve gitmek için ayrılan ancak o günden beri kendisinden haber alınamayan üç çocuk annesi Seray Güven'in öldürülmüş olabileceği belirtildi. Hürriyet'e bilgi veren Güven Ailesi'nin yakınları, Frankfurt ile Darmstadt arasındaki Münster ağaçlık alanında bulunan cesedin üzerinden çıkan takı, elbise ve ayakkabıların Saray Güven'e ait olduğunu belirterek, "Polis henüz cesedi tanı için aileye göstermedi. Önce otopsi yapacaklar. Bu nedenle kesin bilgi veremiyoruz. Umarız farklı bir sonuç ortaya çıkar ve Saray hala hayattadır. Ancak umutlarımız da tükeniyor. Olayın derinlemesine araştırılması ve kesin sonuç alınmasını istiyoruz" dedi. Saray Güven ile birlikte en son Frankfurt'ta görülen Hayreddin Tandoğan adlı kişi aranırken izine Fransa'nın Strazburg kentinde rastlanmış ve gözaltına alınmıştı.