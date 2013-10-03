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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bulgurlu piyale köfte

3 Ekim 2013

Bulgur derin bir kaba koyulur. Üzerine kaynar su gezdirilip kabın üzeri örtülerek 15 dakika bekletilir.

İyice yumuşayan bulgurun üzerine haşlanmış patatesler rendelenir.
Maydanoz ayıklanıp incecik doğrandıktan, soğan rendelendikten sonra ilave edilir. Tuz, karabiber, kimyon ve pulbiber serpiştirilir.
Malzemeler iyice karışıncaya kadar yoğrulur. Sıvıyağ derin bir tava ya da tencerede kızdırılır. Un ya da galeta unu bir tabağa serilir.
Yumurta bir kaseye kırılıp çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpılır.
Köfte hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlandıktan sonra yassı hale getirilir.
Köfteler önce una, sonra da yumurtaya bulanıp kızgın yağda çevire çevire kızartılır.
Sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

- 1 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1 su bardağı kaynar su
- 5 adet orta boy haşlanmış patates
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 çay kaşığı tuz, karabiber
- çay kaşığı kimyon, kırmızı pulbiber
Kızartmak için:
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 1 su bardağı un
(galeta unu da kullanılabilir)
- 2 adet yumurta

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