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    Bulgaristan’da Kapıkule’yi görüştü

    AA
    17.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ziyaret ettiği Bulgaristan’da Başbakan Boyko Borisov ile de görüştü. Bulgaristan temaslarıyla ilgili bilgi veren Bakan Tüfenkci, görüşmelerde Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan gümrük kapılarındaki trafiği rahatlatmak üzere alınabilecek önlemleri de konuştuklarını söyledi ve şu bilgiyi verdi:

    KAPIKULE’nin karşısındaki Kapitan Andreevo kapısına Bulgar tarafının yeteri kadar personel vermesi durumunda bu sıkışıklığın ve bekleme sürelerinin daha aza indirileceğine inanıyoruz. Özellikle bizim tarafımızda, Kapıkule tarafımızda yapmış olduğumuz yeni yolcu salonu ile yeni yapacağımız TIR parkı ve içerisindeki veteriner kontrol alanını farklılaştırarak orada da bir rahatlamayı sağlamış olacağız. Özellikle gurbetçilerin yoğun olarak Türkiye’ye giriş yaptığı dönem içerisinde, Bulgaristan geçişlerinde ve Kapıkule’de yaşanan sıkıntıları ve ihracatçılarımızın transit geçişlerinde tır geçişlerinde de karşılaşmış oldukları sorunları en aza indirebilmek için hem bölge gümrük müdürleri düzeyinde toplantıların daha büyük sıklıkla yapılması, teknik veri analizlerinin paylaşılması ve daha üst düzeyde de bakanlar düzeyinde de en az yılda bir kere bir araya gelinerek sorunların masaya yatırılması noktasında da mutabakata vardık.”

    HAMZABEYLİ ÖRNEĞİ
    Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın yeniden inşa edildiğine işaret ederek, bu kapının ‘tek durak projesi’ kapsamında modernize edildiğini Bulgaristan Maliye Bakanı Goranov’a anlattığını söyledi. Tüfenkci, “Biz, Hamzabeyli sınır kapımızı yeniden inşa ediyoruz, modernize ediyoruz. Oradaki özellikle geçişleri tek durak projesi içerisinde revize ediyoruz. Dolayısıyla yeniden inşa temel atma töreninde de sayın Maliye Bakanı Goranov’u davet ettik. O da programının uygun olduğu takdirde olumlu yaklaştı ve inşallah Edirne’de yeniden görüşme imkanımız oldu” dedi.

    Etiketler: Bülent Tüfenkci , Boyko Borisov
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