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    Bulgaristan’a girdikten sonra haber alınamadı

    Engin ÖZMEN / EDİRNE, DHA
    24 Ağustos 2017 - 14:20Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 14:20

    Türkiye tatilinden Almanya’ya dönen Abidin Özdemir, eşi ve üç çocuğunun Bulgaristan gümrüğünde polis tarafından dövülerek gözaltına alındığı iddia edildi. Yakınları, Özdemir ailesinin şiddete maruz kaldıklarını gösteren fotoğrafları gönderdikten sonra bir daha haber alamadıklarını söyledi.

    ALMANYA’da yaşayan Abidin Özdemir, eşi Perihan ve kızları Şermin, Tuğba ile Pelin Özdemir, yaz tatillerini İzmir’deki dünürleri Menderes Yıldırım ve ailesiyle birlikte geçirdikten sonra, dün saat 10.00 sıralarında dönüş yolcuğuna çıktı. Otomobille Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Özdemir ailesi, gümrük işlemlerinin ardından Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’na geçti. Burada iddiaya göre, Özdemir ailesinin valizlerini kontrol eden Bulgaristan polisi, Abidin Özdemir’i döverek gözaltına aldı. Tepki göstermesi üzerine eşi Perihan ve kızlarını da tartaklayan Bulgar polisi kelepçe takarak Özdemir ailesini alıkoydu.

    Bulgaristan’a girdikten sonra haber alınamadıAbidin Özdemir, eşi Perihan Özdemir ile kızları Şermin, Tuğba ve Pelin Özdemir, İzmir’den yola çıkmıştı.

     ‘ISSIZ BİR YERE ALINDILAR’
    Özdemir ailesi, ilk götürüldüğü polis odasında dövüldüklerini gösteren fotoğraflarını çekerek cep telefonuyla İzmir’de oturan dünürü Menderes Yıldırım’a gönderdi. Yıldırım, durumlarından endişe ettikleri Özdemir ailesinin cep telefonları aramalarına karşın ulaşamadıklarını söyledi. Ailenin Bulgar polisi tarafından dövülerek gözaltına alındığını ve kendilerine ulaşamadıklarını kaydeden Menderes Yıldırım, şöyle dedi:
    “Almanya’dan gelen dünürlerimiz, dün sabah saat 10.00 sıralarında buradan Almanya’ya yola çıktılar. Bulgaristan gümrüğünde araçları kontrol edilmek üzere gümrük memurları tarafından ıssız bir yere alındıktan sonra, Abidin Özdemir eşi Perihan Özdemir ve kızları Şermin, Tuğba ile Pelin Özdemir Bulgaristan polisi kelepçe takıldıktan sonra yüzüstü yere yatırıp, tekme tokat dövülerek darp edilip nezarethaneye alındılar. Telefonları ve pasaportları ellerinden alınmış bir vaziyette şu an hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Durumlarından çok endişeliyiz.”
    Menderes Yıldırım, Başbakanlığa ve Dışişleri Bakanlığı’na da konuyla ilgili başvuruda bulunduklarını ifade ederek, gerekli girişimlerin resmi makamlarca da başlatıldığını sözlerine ekledi.

    Bulgaristan’a girdikten sonra haber alınamadıAbidin Özdemir

    Etiketler: Abidin Özdemir , ALMANYA , Bulgaristan
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