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    Bulgaristan, gurbetçiler için uyarı broşürleri hazırladı

    AA
    20 Ağustos 2017 - 12:54Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 12:54

    Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, başta Türk gurbetçiler olmak üzere ülkeden geçen tüm yabancılara yönelik trafik bilgilendirme kampanyası başlattı.

    ULAŞTIRMA Bakanlığının yardımıyla hazırlanan trafik bilgilendirme broşürleri komşu ülkeler Türkiye, Sırbistan, Romanya, Makedonya ve Romanya’ya açılan tüm sınır kapılarından giriş yapan sürücülere dağıtılacak. İçişleri Bakanlığına bağlı Trafik Kontrol Başmüfettişliği Müfettişi Komiser Rosen Rapçev, Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Almanca hazırlanan broşürlerin dağıtımının öncelikle trafiğin en yoğun olduğu sınır kapılarında yapılacağını belirtti.
    Rapçev, çalışmayla başta, Avrupa’daki ikametlerine doğru yola çıkan Türk gurbetçiler olmak üzere ülkeyi ziyaret eden veya Bulgaristan’dan transit geçen tüm yabancıları yolda karşılaşabilecekleri önemli durumlardan haberdar etmek istediklerini duyurdu.
    Müfettiş Rapçev, Bulgaristan’da tüm yollarda araçların ışıklarının açık olması gerektiğini, yolcuların emniyet kemeri takmak zorunda olduğunu ve seyyar radar denetimlerinin yol boyunca yoğun olarak bulunduğunu söyledi.

    PLAKASIZ ARAÇLAR ÇEKİCİYLE ÇIKABİLİR

    Rapçev, sürücülerin alkol ve uyuşturucu kullanımının kesinlikle yasak olduğunun altını çizerek, plaka numaraları ceza sebebiyle polis tarafından sökülen otomobillerin yurt dışına bu haliyle çıkamayacaklarını, Bulgaristan’da sadece başka bir aracın üzerine bindirilerek taşınabileceklerini vurguladı.
    Bulgaristan’da yabancı sürücülerin işledikleri en yaygın kural ihlallerinden birinin, trafik yoğunluğu nedeniyle belirli zamanlar ve güzergahlarda ağır taşıtların yola çıkmasına konulan yasağın çiğnenmesi olduğuna işaret eden Rapçev, sürücüleri bu konuda özellikle uyardı.
    Rapçev, Bulgaristan’ın AB üyesi olmasından dolayı komşularından Türkiye, Sırbistan ve Makedonya sınırlarında kontrolün yoğun olduğunu ancak Bulgar makamlarının trafik yoğunluğuna karşı tam kadro görev yaptıklarını anlattı.
    Öte yandan broşürlerin ilk dağıtımı Bulgaristan-Sırbistan sınırındaki Kalotina Gümrük Kapısı’ndan geçen yolculara yapıldı.

    Etiketler: Bulgaristan , sınır kapıları , gümrük kapısı
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