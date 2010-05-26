Bülent Uygun bulunmadı

Sezon bitmeden hemen önce varolan teknik direktörü Coiceiro’ya “Tam destek” veren, aynı hoca ile “Yola devam” kararını ve kararlılığını açıklayan Gaziantepspor yönetimi, transfer sezonunun ilk golünü Couceiro’ya atmıştı.

Gaziantepspor’un gönderilen hocası bu kararı yöneticilerle birlikte açıklarken kendisi için güzel sözler sarfederek “Bundan sonraki yaşamında başarılar” dileyen eski yöneticilerine Ajda Pekkan’ın “Palavra, palavra” şarkısını söyleyerek ilginç bir mizansen oluşturmuştu. Kişiliği ve oynatmak istediği sistem ile tam da verimli olacağı bir zezonda oturan yerlerine tekme yiyen Couceiro’nun gönderilmesi hem Gaziantep hem de Türk futbolu için büyük kayıptır ve Kızıl yönetiminin en büyük hatalarından birisidir.



Kızıl yönetimi büyük bir bomba patlatmak istemiş ve Asker Bülent’i almak için tüm detayları hallettikten sonra “Yeni hocamız Bülent Uygun’dur. O artık bizim generalimizdir.” Açıklamasını yapmıştır.



Bu açıklamanın yankıları kulüp binasının duvarlarında yankılanırken ve taraftar davul-zurna ve çiçeklerle General Uygun’u karşılamaya hazırlanırken kulüp sitesinde çıkan iki satır açıklama kentteki ve camiadaki tüm moralleri daha sezon başlamadan sıfırlamıştır. “Kulübümüz, daha önce prensipte anlaşma sağladığı değerli teknik direktör Bülent Uygun ile bazı konularda düşünce ayrılıklarının oluşması neticesinde anlaşmama kararı almıştır. Değerli hocamız Bülent Uygun’a teşekkür eder, başarılar dileriz.”



Bir anda erlikten generalliğe terfi ettirilen Bülent Hoca bu ayrılık kararını medyadan öğrendiğini söylüyor. Bizim yönetim tam tersini iddia ediyor. Hatta General Bülent hocam bu kararı Gaziantepspor’un eski maçlarını izleyerek yeni sezonun savaş planlarını yaparken öğrendiğini söylüyor.



Bizim yerel basın ise Başkan İbrahim Kızıl’ın daha önceki Tabata ve İsmail olayında verdiği demeçleri bildiği ve “Alırım derim almam, almam derim alırım. General yaptım derim yapmam, hatta gerekirse ordudan tart ederim” cevabını alacağını bildiği için fazla da üstüne gitmedi.



Bu olayla birlikte Gaziantep ve Türk futbolunda Asparagas Transfer sezonu açılmış oldu. Asparagas transfer haberleri sezonu zaten çoktan açılmıştı.



Tabi bu kadar asparagasın içinde biz Bülent Uygun’un neden uygun bulunmadığını asla öğrenemeyeceğiz. Ben sıkı bir Couceiro”cu olduğum halde Bülen hocaya yapılanı uygun bulmadım. Bu işler bu kadar pervasız ve saygı sınırlarını zorlayarak yapılmamalı.



Önceki sezonun Fairplay şampiyonu bu sezonun ise yine Fairplay üçüncüsü Gaziantep takımının yönetimi tranferde de biraz daha fair ve biraz daha play davranmalı… Kırılan kalplerin ve içlerde kalan buruklukların nerede ne zaman ve ne şekilde geriye döneceği hiç belli olmaz çünkü.

