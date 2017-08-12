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Bülent Tüfenkci: Ekonomide sinyaller iyi

AA
12 Ağustos 2017 - 09:41Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 09:54

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "İhracatımız artıyor. Temmuz ayında yüzde 27,8 artışla 12 milyar 700 milyon doları yakaladık. Sanayi ciro endeksi, ekonomiye güven ve hizmet endeksi arttı. Ekonomide sinyaller iyi" açıklamasında bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracatımız artıyor. Temmuz ayında yüzde 27,8 artışla 12 milyar 700 milyon doları yakaladık. Sanayi ciro endeksi, ekonomiye güven ve hizmet endeksi arttı. Ekonomide sinyaller iyi." dedi.

Bakan Tüfenkci, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, hain darbe girişimine rağmen 2016 ve 2017'de büyümenin sürdüğünü söyledi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin aldığı doğru kararların olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Tüfenkci, "2016'da hükümetimiz yerinde ve doğru tedbirler aldı. Bu tedbirler ülkemizin badireleri kısa sürede atlatmasına vesile oldu. 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptık, yüzde 5 büyüme performansını yakaladık." diye konuştu.

Türkiye'nin her yıl yüzde 5'in üzerinde büyümesi gerektiğine işaret eden Tüfenkci, ekonomide büyümenin sürdürülebilirliği için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü, bu kapsamda tarım ürünlerinin değerinde satışa sunulabilmesi amacıyla oluşturulan "Ürün İhtisas Borsası"nın kısa süre içinde faaliyete başlayacağını belirtti.

Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Biz her yıl yüzde 5'in üzerinde büyümek zorundayız, çünkü her yıl bir milyon gencimize iş bulmak zorundayız. İhracatımız artıyor. Temmuz ayında yüzde 27,8 artışla 12 milyar 700 milyon doları yakaladık. Sanayi ciro endeksi, ekonomiye güven ve hizmet endeksi arttı. Ekonomide sinyaller iyi. Türkiye'de yeni bir borsa kuruyoruz. Ürün İhtisas Borsası, tarım ürünlerinde tıpkı hisse senetlerinde olduğu gibi teminat karşılığı alınan senetlerin borsada işlem yapılmasını, dünyaya açılmasını sağlıyoruz. Kısa sürede faaliyete geçireceğiz ve tarım ürünlerinin değerinde satılmasını sağlamış olacağız."

Tüfenkci konuşmasının ardından, ilçede faaliyet gösteren başarılı şirketlerin temsilcilerine ödüllerini verdi.

Bakan Tüfenkci daha sonra da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız'ın oğlu Burak Parmaksız ile Büşra Keyvanoğlu'nun düğün törenine katıldı. Uçhisar'daki bir otelde düzenlenen düğünde nikah şahidi olan Tüfenkci, çifte beş çocuk tavsiyesinde bulundu.

Etiketler: Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni , bülent tüfenkci , sanayi ciro endeksi
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