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    Bülent Tezcan'dan 'alkol' açıklaması: İhraç işlemleri başlatıldı

    AA
    28 Ağustos 2017 - 08:50Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 08:54

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Adalet Kurultayı'nın yapıldığı kamp alanında alkol kullanılmasıyla ilgili, "Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve Adalet Kurultayı'nın ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır" değerlendirmesinde bulundu. Tezcan, "Alkol aldığı tespit edilen bu üç kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır" dedi.

    Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, Eceabat Kocadere kamp alanındaki Adalet Kurultayı'ndan önce kamp kurallarını içeren 12 maddenin tespit edildiğini ve bu kurallara Kurultay broşüründe de yer verildiğini belirtti.

    Kuralların birinci maddesinin "Adalet Kurultayı, Çanakkale Savaşlarının geçtiği bölgede yapılacaktır. Burada yapacağımız bütün faaliyetlerimiz aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır." şeklinde olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:

    "Günde yaklaşık 30 bin kişinin katılım sağladığı kurultayımızda bütün katılımcılar bu ruha uygun, şehitlerimize saygılı, adalet kurultayına yakışır tutum ve davranış içinde olmaya azami özen göstermiştir. Buna rağmen bazı sosyal medya paylaşımları ve yayın organlarında, kamp alanında alkol alındığına ilişkin haberler yayınlanması üzerine tarafımızdan derhal araştırma yapılmış ve kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesinin dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir. Alkol aldığı tespit edilen bu üç kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır. Öte yandan bu kişilerin isimleri yarın itibarıyla yetkili kurumlara bildirilecektir."

    Açıklamasında, "Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve adalet kurultayının ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır." ifadelerini kullanan Tezcan, "Bütün dikkat ve çabalarımıza karşın ortaya çıkan bu olay nedeniyle üzüntümüzü ifade ederken, bugüne kadar sürdürdüğümüz hassasiyetin bundan sonra da artarak devam edeceğini ve Çanakkale ruhuyla örtüşmeyen bu tür ahlak dışı davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi aziz milletimizle paylaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: CHP , adalet kurultayı , alkol tartışması
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