Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında?

26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü'ne girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.
Bülent Şakrak, 2009 yılında 'Eyvah Eyyvah' filminde ve 2008 yılında 'Eşref Saati' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Özge Borak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar.
2014 yılında oyuncu ve manken Azra Akınbaşrolde olduğu ve Bülent Şakrak'ın kötü adamı oynadığı, YapımcılığınıHalil Sezai'nin üstlendiği, senaryosunu Çağlayan Neyman'ın yazdığı, yönetmenliğini Emrah Sönmez'in gerçekleştirdiği "Çilek" filminin çekimleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapıldı.
19 Aralık 2015 tarihinde Ceyda Düvenci ile evlendi.
Bülent Şakrak, Med Yapımın yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor ya da orijinal ismi ile The X Factor televizyon şarkı yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiştir. Jüri üyeliği ise Sinan Akçıl, Atiye Deniz, Nihat Odabaşı ve Nigar Cemal yapmaktadır.
2014 yılında yapımcılığını Halil Sezai'nin yaptığı "Çilek" adlı sinema filmindeHalil Sezai, İlker Aksum, Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile başrolde oynadı.
2015 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel'in oğlu Can yücel (2)'in yaptığı "Yaktın Beni" adlı sinema filminde Sarp Apak, Sinem Kobal, Uğur Yücel, Meltem Cumbul, Hasibe Eren, Sezai Aydın, Ozan Özcan, Bülent Şakrak ile birlikte oynadı.
Ödülleri:
2011 - 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Annem Yokken Çok Güleriz - Tiyatro Gerçek - Hakan Gerçek ve İlker Ayrık ile birlikte)
2008 - VIII. Lions Tiyatro Ödülleri, En İyi Komedi Erkek Oyuncu Ödülü (39 Basamak)
Tiyatro :
2013 - Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi
2012 - Macbeth : William Shakespeare - Pangar
2011 - Ölümüne: Moira Buffini - Kent Oyuncuları
2010 - Annem Yokken Çok Güleriz : Enda Walsh - Tiyatro Gerçek
2008 - Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları
2007 - Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları
2007 - 39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları
2004 - Kumarbazın Seçimi : Patric Marber - Kent Oyuncuları
2003 - Inishmorelu Yüzbaşı : Martin McDonagh - Kent Oyuncuları
2003 - Boing Boing: Marc Camoletti - Sadri Alışık Tiyatrosu
2000 - Buzlar Çözülmeden: Cevet Fehmi Başkut - Yayla Sanat Merkezi
1999 - Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - Müjdat Gezen Tiyatrosu
1998 - Hababam Sınıfı(oyun): Rıfat Ilgaz - Müjdat Gezen Tiyatrosu
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