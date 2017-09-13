Bülent Gedikli: Arkadaşımız biraz tecrübesiz

Habertürk TV'de konuşan Gedikli, Ertem'in "Kur seviyesine düşük demek yanlış" açıklaması için "Arkadaşımız biraz tecrübesiz" dedi.

Gedikli, düşük kura karşı duruşta ve bu noktada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den ayrışıyor.

"YATIRIMCILAR VE SICAK PARACILAR"

Gedikli, canlı yayından sonra Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada da "Yatırımcılarla (Sayın Cumhurbaşkanımızın da savunduğu) sıcak paracılar arasında ki tartışma,fikir tartışması olur,herkes aynı düşünemez" dedi.

Yatırımcılarla( Sayın Cumhurbaşkanımızın da savunduğu) sıcak paracılar arasında ki tartışma,fikir tartışması olur,herkes aynı düşünemez https://t.co/Ugngpe2oLX — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) 13 Eylül 2017

"FAİZİN AŞAĞI GELMESİ KURU YÜKSELTMEZ"

Gedikli, Türkiye'nin yüksek faiz düşük kur döngüsüne sokulmak istendiğini söyledi. Ayrıca Gedikli, "Faizin aşağı gelmesinin kuru yükselteceğini zannetmem." dedi.

Gedikli, Kredi Garanti Fonu (KGF) konusunda da ortak bir dil oluşması gerektiğini belirtti.

İKİ KARŞIT GÖRÜŞ

Daha önce Ertem, "Dalgalı kur rejimi uyguladığımız için kur seviyesine düşük ve bu seviye tehlikeli demek yanlış" demiş ve "KGF uygulaması devam edecek; bunun tartışılmasına gerek yok" açıklamasında bulunmuştu. Gedikli ise hafta başındaki açıklamasında, "Bizde kurların daha aşağı gitmesi riskli çünkü ihracatı zora sokar, şirketlerin karlılığı düşer, bu da istihdam sorununu doğurur" demişti.