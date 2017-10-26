Boxun Yıldızları yarışmasının tanıtımında dikkat çeken isimlerden biri de Bülent Çetinaslan oldu. İlk karşılaşmasında Doğuş ile karşı karşıya gelecek olan Bülent Çetinaslan’ın hem yarışmadaki performansı hem de hayatı merak ediliyor. Peki Bülent Çetinaslan kimdir? Hangi dizilerde oynamıştı?



Aslen Ankaralı olan Bülent Çetinaslan, 25 Mayıs 1974’te doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynadı. Oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başladı. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimime devam etti. 2007’den 2011’e kadar devam eden Arka Sokaklar dizisiyle ismini geniş bir kitleye duyuran Bülent Çetinaslan, Oktay karakterini canlandırdı. Bu projeden sonra 3 yıllık bir aranın ardından ancak 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizisinde yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra mankenlik ve fotomodellik yapmaktadır.