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    Bülent Arınç'tan Melih Gökçek yorumu: Sabrettim ve kazandım

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 20:03 | Son Güncelleme:

    Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından Ahmet Hakan'la Kanal D Ana Haber'in sorularını yanıtladı. Arınç, Gökçek'in istifasıyla ilgili "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum." cevabını verdi.

    Melih Gökçek'le tartışması ve uzun süre gündemde yer tutan Arınç, "sabrettim ve kazandım" dedi.

    "O GİDECEKTİ ZATEN"

    Arınç, Melih Gökçek'in istifasına bir gün kala Ankara'da cami açılışında Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine teşekkür etmesi de hatırlatılarak sorulan soruya; "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum." cevabını verdi.

    Etiketler: bülent arınç , yorum
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