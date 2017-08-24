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    Buldukları tabanca sonu oldu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    24 Ağustos 2017 - 23:06Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 23:06

    BAĞCILAR’da, dövmecilik yapan Yunus Emre Zorlu (19), arkadaşı T.G. ile metruk binada tabanca buldu.

    Tabanca T.G.’nin elindeyken ateş aldı. Zorlu boynundan vurularak hayatını kaybetti. Polise teslim olan T.G. ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Yunus Emre ile geziyorduk. Metruk bir bina vardı. İçeri girdiğimizde bir tabanca bulduk. Tabancayı elime aldım. Şarjöründe üç mermi vardı. Mermileri çıkardım. Sokağa çıktık. Birlikte tabanca kurusıkı mı, yoksa gerçek mi diye bakarken tabanca bir anda ateş aldı. Ne olduğunu anlamadım. Yunus Emre bir anda yere yığıldı.”

    T.G. sorgusunun ardından tutuklanırken olaydaki tabanca balistik incelemeye alındı. 

    Etiketler: Bağcılar , Tabanca , gazetehaberleri
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