Buldukları tabanca dövmeci gencin sonu oldu!

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2165 Sokak'ta geçen Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece 02.00 sıralarında silah sesi yükseldi.

Silah sesinin ardından bir kişi yerde yatıyordu. Yerde yatan kişi mahallelerinde yaşayan, dövmecilik yapan 19 yaşındaki Yunus Emre Zorlu'dan başkası değildi. Zorlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Zorlu yerde yatarken elinde tabanca ile başında duran kişi de mahalleden arkadaşı T.G idi. Hemen ağabeyinin yanına koşmuştu. Ağabeyine durumu anlattı. Buldukları silaha bakarken tabancanın ateş aldığını, kazayla arkadaşı Zorlu'yu vurduğunu söylüyordu. Ağabeyi T.G'yi polise götürerek teslim etti.



T.G, emniyetteki ifadesinde, "Yunus Emre ile geziyorduk. Metruk bir bina vardı. İçeri girdiğimizde bir tabanca bulduk. Tabancayı elime aldım. Şarjöründe üç mermi vardı. Mermileri çıkardım. Sokağa çıktık. Birlikte tabanca kurusıkı mı yoksa gerçek mi diye bakarken tabanca bir anda ateş aldı. Ne olduğunu anlamadım. Yunus Emre bir anda yere yığıldı. Boynundan vurulmuştu. Tabanca kazayla ateş aldı. Olay kazaydı." dediği öne sürüldü. T.G, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.



Olaydaki tabanca balistik incelemeye alındı. Zorlu'nun cesedi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.