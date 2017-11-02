'Bulaşık’ tartışmasında kocasını öldürdü, ömür boyu hapis cezası 15 yıla indi

Olay, 2016 yılının Mayıs ayında, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Gümüş Sokak’taki jandarma lojmanlarında meydana geldi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 33 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Tosun, iş çıkışı geldiği evinde, 4 çocuğunun annesi 23 yaşındaki Gamze Tosun ile tartıştı.

İddiaya göre, gürültüyü duyan komşularının gelmesiyle sakinleşen çift, komşuların evden ayrılmasından sonra bu kez de ’temizlik’ nedeniyle tartıştı. Kendisine "Sen, evin temizliğine önem vermiyorsun. Bulaşıkları yıkamıyorsun, çocukları bu yüzden hasta ediyorsun" diyen eşinin ruhsatlı tabancasını alan Tosun, sinirle eşine tek el ateş etti. Kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uzman Çavuş Tosun, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.



Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Gamze Tosun, ifadesinde, eşinin temizlik hastası olduğunu söyleyerek, bu konuda kendisiyle sürekli tartıştığını belirtti. Tosun, "’Pis’ olduğumu söylüyordu. O akşam, ikiz olan çocuklarımızdan biri rahatsızlandı. Öksürüyordu. Mehmet, iş çıkışı eve gelince, benimle bu kez’Çocuk senin pisliğin yüzünden hastalanıyor. Bulaşıkları dahi yıkamışsın’ diyerek, tartıştı. Daha sonra hakaret edip, bağırdı. Komşularımız, gürültüyü duyunca eve gelip, bizi sakinleştirdi. Onların ayrılmasının ardından yine bana hakaret etti. Yatak odasına girip, tabancayı aldı. Ben de korkudan elindeki silahı almak istedim. Nasıl oldu, bilmiyorum. Tabanca ateş aldı ve kurşun ona isabet etti. Amacım, Mehmet’i öldürmek değildi" dedi.



Mahkemece tutuklanan ve hakkında Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’eşini kasten öldürmek’suçundan dava açılan Tosun, mahkemede verdiği ifadesinde, emniyetteki ifadelerini tekrarladı. Karar aşamasına gelen davada, dün çıktığı son duruşmada Tosun,"Ben, eşimi öldürmedim. Kazaen ölümüne neden oldum. Ailesinden ise özür diliyorum" diye konuştu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Tosun’un duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak, sanık hakkında ’aşırı tahrik’ indirimi de uygulandı. Mahkeme heyeti,Tosun’un cezasını 15 yıla indirip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.