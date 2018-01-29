Bul da uzlaş

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    Ayşegül USTA - Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    29.01.2018 - 20:17 | Son Güncelleme:

    Evlendikten 1 yıl sonra 2011’de boşandığı eşi Muhittin Özücoşkun tarafından ölümle tehdit edilip hakarete uğradığı öne sürülen Gülay Yaşar, 17 Temmuz 2011’de koruma talebinde bulundu.

    28 Ağustos 2011’de eski eşi Muhittin Özücoşkun’un evli iken birlikte yaşadıkları Tarabya’da 3’üncü kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Savcılık Gülay Yaşar’ın “şüpheli intihar”ına ilişkin dava açılmasına yer olmadığına karar verdi. Gülay Yaşar’ın ölümünden sonra açılan tehdit ve hakaret suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Muhittin Özücoşkun hakkındaki karar Yargıtay tarafından “Tehdit” suçu uzlaşma kapsamında olduğu, “Hakaret” suçu yönünden ise uzlaşma önerisi bulunulması gerektiği gerekçesiyle bozuldu. Özücoşkun, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktığı duruşmada, “Yeni bir hayat kurdum. Uzlaşmak istiyorum” dedi.

    AİLE KABUL ETMİYOR

    Duruşma sonrası Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri adliye önünde açıklama yaptı. Yaşar’ın fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri “Asla yalnız yürümeyeceksin” ve “Gülay için adalet istiyoruz” sloganları attı. Gülay Yaşar’ın avukatı Esin Yeşilırmak “Yargıtay bu dosyayı uzlaştırma kapsamına girdiği için bozdu. Aile kesinlikle uzlaşmayı kabul etmiyor. Bunu mahkemede dile getirdik” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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