Bugüne kadar duyduğunuz 'en korkunç senaryo' ortaya atıldı!

Express’in aktardığı habere göre, geçen ekimde Nibiru adlı gezegenin çarpmasıyla dünyanın yok olacağı iddiasıyla gündeme gelen Mead, şimdi de elinde hidrojen bombası bulunduran Kuzey Kore liderlerinin ABD’nin kuzeybatısında bulunan süper yanardağının ‘uyandırılması’ için hangi özelliklere sahip bir nükleer başlık gerektiğini anlamaya çalıştığını ve bu amaçla Kuzey Kore’deki Pektusan yanardağını ciddi bir şekilde araştırdıklarını ileri sürdü.

KANIT SUNMADI, KİTABINI İŞARET ETTİ

Söz konusu bilgiler nedeniyle devamlı olarak tehditler aldığını belirten Mead, bilgisayarının da birkaç kez korsan saldırılara uğradığını ifade etti. Bunun yanında ABD’li araştırmacı, ortaya attığı iddiaları destekleyebilecek kanıtlar sunmayıp, tüm ayrıntıları baskıya hazırlanan yeni kitabında okurlarıyla paylaşacağını belirtti.

Uzmanlara göre Yellowstone Ulusal Parkı’ndaki süper yanardağın patlaması durumunda civarda yaşayan 87 bin kişi hayatını kaybedebilecek, ABD’nin topraklarının 3’te 2’siyse atmosfere yayılacak volkanik toz ve ‘nükleer kış’ etkisiyle kullanılmaz hale gelecek.