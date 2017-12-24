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    Bugün Taksim...İnsan seli!

    İHA
    24.12.2017 - 16:29 | Son Güncelleme:

    Taksim İstiklal Caddesi’ne güneşin yüzünü göstermesiyle çok sayıda vatandaşın gelmesi insan seline neden oldu.

    Kış günü güneşin yüzünü göstermesiyle insanlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Caddede adeta izdiham yaşanırken, insanlar yürümekte zorluk çekti. Çalışmaların devam ettiği caddenin neredeyse her noktasında yoğunluk yaşandı.

    Adeta izdiham yaşanırken, vatandaşların Taksim Meydanı'na ulaşmak için gösterdiği çaba ve oluşan kalabalık ilginç görüntüler oluşturdu.

    Aileleriyle birlikte pazar tatillerini deniz kenarı ve parklarda geçirmeyi tercih eden vatandaşlar ise, güneşli havada yürüyüş yaptı. Deniz kenarına yürüyüş yapmaya geldiğini söyleyen Sezer Bozyer, “İşten güçten bir türlü fırsat bulamadık. Bugün de pazar günü, hava güzel, biz de dışarıya çıkalım dedik. Yazdan kalma bir gün. Geçen hafta soğuk geçti” dedi.

    Bugün Taksim...İnsan seli

    Etiketler: taksim meydan
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