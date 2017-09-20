Bugün sosyal medya bu görüntüleri tartışıyor

Olay, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı bir adam sokakta oyun oynayan çocukların yanına yanaşarak adres sordu.





Daha sonra çocuklardan ikisini arabanın arka koltuğuna bindiren yaşlı adam, tam aracıyla gitmek üzereyken çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine çocukları arabadan indirerek uzaklaştı. Olay çevredeki kameralara da yansırken, olayın ardından çocukların yakınları durumu polise bildirdi. Yakalanan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Mahalle sakinlerinden Şafak Akın, görüntüleri izledikten sonra şahıstan şikayetçi olduklarını belirterek, “Ben eve geldiğimde kardeşimin videoyu izlediğini gördüm. Olayı sordum, nasıl olduğunu ben de oradan seyrettim. Sonra etrafta bulunan komşulara olayı sordum, onlar da doğruladılar. 'Biz çıktık cama, çocukları neden götürüyorsun dedik' dediler. Ben hemen 155 Polis İmdat hattını aradım. Bana şikayetçi olmam için karakola gitmem gerektiğini söylediler. Karakola şikayetçi olmak için gittim, benden kayıtları istediler, ben de eve döndüm, daha sonra olayı sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bir süre sonra olayın büyüdüğünün farkına varınca karakola tekrar gittim. O şahsı da karakola getirdiler. Polisler kendisiyle konuştu, benimle de yüzleştirdiler. Bende çocukları neden arabaya bindirdiğini sordum, o da bana 'Adres tarif edecekti' dedi.



Polisler olayın büyütülecek bir şey olmadığını söylediler bana. Eve geldiğimde de olayı sosyal medya hesabımdan da sildim. Şahıs çocuklara beni adrese götür, beş lira vereceğim demiş. Bunu bir komşu da duyunca müdahale ediyor, o da çocuklara beş lirayı kaybettiniz diyor. Şahsa ben karakolda sordum, 'Bunu dedin mi?' diye, o da bana 'Evet bana yardım etselerdi beş lira verecektim' dedi. Şahıs ayrıca çocuk beşiği kurduğunu söyledi bana" dedi.



Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yaşlı adam aracıyla çocukların oyun oynadığı yere yanaşıyor. Aracından inen adam, ilk olarak çevreye bakınıyor, kimsenin olmadığını gören adam çocuklara yanaşarak onlara adres soruyor. Çocuklar tarif ederken adam yine sağa sola bakmaya devam ediyor. Daha sonra çocukları yanına çağıran adam, onları aracın arka koltuğuna bindiriyor. Tam aracına binip ayrılacağı sırada çevrede durumu gören vatandaşlar adama çocukları nereye götürdüğünü soruyor. Adam çevredekilere adres sorduğunu, çocukların kendisini adrese götüreceğini söylüyor. Ancak tepkilerin artmasıyla çocukları arabadan indiren şahıs olay yerinden uzaklaşıyor.