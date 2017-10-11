Bugün sıyırıp geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2012 TC4 adı verilen asteroidin, yörüngedeki uydulara yönelik tehdit içermediğini bildirdi. Varlığı 5 yıl önce keşfedilen 2012 TC4 bundan sonra 2050 ve 2079 yıllarında Dünya’nın yakınından geçecek.
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