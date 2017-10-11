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    Bugün sıyırıp geçecek

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 23:18 | Son Güncelleme:

    Ortalama bir ev büyüklüğündeki asteroid bugün Dünya’ya 44 bin kilometre mesafeden geçecek.

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2012 TC4 adı verilen asteroidin, yörüngedeki uydulara yönelik tehdit içermediğini bildirdi. Varlığı 5 yıl önce keşfedilen 2012 TC4 bundan sonra 2050 ve 2079 yıllarında Dünya’nın yakınından geçecek.

    Etiketler: asteroid , NASA , gazetehaberleri
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