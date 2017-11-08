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    Bugün İstanbul: Yaralılar var

    İHA
    08.11.2017 - 19:15 | Son Güncelleme:

    Sarıyer'de başıboş olarak gezen bir at vatandaşlara saldırarak ezdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Başıboş at haber yapmak için mahalleye gelen bir muhabire de saldırdı.

    Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde meydana geldi. Dün sabah saat 09.45 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde başıboş olarak gezen bir at kaldırımda yürüyen vatandaşlara saldırdı. Adete şaha kalkan at kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine atlayarak yaralanmalarına neden oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Öte yandan, başıboş at haber yapmak için mahalleye gelen bir muhabire de saldırdı. Atın üzerine doğru atlamasıyla yere düşen muhabire yakındaki vatandaşlar ve kameraman yardım etti.

    Etiketler: istanbul
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