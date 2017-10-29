Bugün İstanbul... Dev kortejle tur atıyorlar

Türkiye Motosiklet Platformu’nun çağrısıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türkiye’nin 81 ilinden gelen sekiz bin motosikletli, Bağdat Caddesi Suadiye’de bir araya geldi. Grup üyeleri öğle saatlerinde Türk bayrakları ve Atatürk flamaları ile süsledikleri motosikletleriyle hareket etti. Kornalar eşliğinde ilerleyen motorlular ellerindeki bayrakları sallayarak hep birlikte 10. Yıl Marşı’nı söyledi.

Bağdat Caddesi üzerinde bekleyen vatandaşlar ise motorlu gruba alkışlarla eşlik etti. Ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşların bazıları duygusal anlar yaşadı. Motosiklet konvoyuna katılan Enver Sağlam “Günlerdir bu tura hazırlanıyorum. Cumhuriyetimiz için buraya geldik. Bayraklarımızla İstanbul’u turlayacağız” dedi.





Etkinliği organize eden Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Özsoy, “Etkinliğimiz ile, Cumhuriyetimizin herkes gibi bizim içinde çok değerli olduğunu göstereceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından getirdiğimiz toprağı şehitliğe dökeceğiz. Ayrıca diğer araç sürücülerinin, motosiklet sürücülerini fark etmesi için de fırsat olacak. Şehitliğimizde, Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz için lokma dağıtacağız. Dünyanın en büyük motosiklet kortejini oluşturacağımızı düşünüyoruz ve bunu tescillemek için uluslararası kurumlara elimizdeki görüntülerle başvuracağız” dedi. Motosikletliler Bağdat Caddesi’ni takip ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Beşiktaş üzerinden Edirnekapı Şehitliği’ne gitti.

Motosikletlilerin geçişi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafiğe kapatıldı. Türk bayraklarıyla süslenmiş yaklaşık 2 bin motosiklet, korna ve sirenler eşliğinde kıta değiştirdi. Motosikletlilerin geçişi sırasında köprüde renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren geçiş sonrası kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Motosikletli grup, Beşiktaş istikametinden Edirnekapı Şehitliği’ne gitti.



