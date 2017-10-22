Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bugün hava nasıl olacak? İşte cevabı

    Bugün hava nasıl olacak? İşte cevabı

    İSTANBUL (İHA)
    22.10.2017 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli bir gün bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 22
    İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 22
    İzmir: Az bulutlu ve açık 26
    Adana: Az bulutlu ve açık 29
    Antalya: Az bulutlu ve açık 26
    Samsun: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21
    Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 20
    Erzurum: Az bulutlu ve açık 15
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

    Etiketler: hava durumu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri