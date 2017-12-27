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    Bugün hava nasıl olacak?

    İHA
    27.12.2017 - 08:49 | Son Güncelleme:

    Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
    Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16
    Adana: Az bulutlu ve açık 20
    Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
    Erzurum: Az bulutlu 4
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

    Etiketler: hava durumu
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