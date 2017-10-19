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    Bugün hava nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 11:23 | Son Güncelleme:

    Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Balıkesir, Bandırma, Sakarya ve Düzce gece saatlerinde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    EDİRNE °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    KIRKLARELI °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

    A.KARAHISAR °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    IZMIR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MANISA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    CANKIRI °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARAMAN °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARABÜK °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ELAZIĞ °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    ERZURUM °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ŞIRNAK °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADIYAMAN °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    DIYARBAKIR °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    SIIRT °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    Etiketler: hava durumu , izmir
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