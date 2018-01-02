Bugün hangi diziler var? (Kanal D, Star, ATV, Fox TV yayın akışı)

Bugün hangi diziler var sorusu, yayın akışı bilgilerini yakından takip edemeyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girilmesi nedeniyle birçok dizinin yayınlanmayacak olması, seyirciler tarafından merak konsu oldu. Peki, bugün hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte, kanalların yayın akışı listesi ve detaylı bilgiler

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR ?

Normal şartlar altında her salı günü ekrana gelen Kanal D'de Kızlarım İçin, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV'de Kadın, Star'da Ufak Tefek Cinayetler adlı diziler, bu hafta izleyicisiyle buluşmayacak. Her sene yeni yılın ilk birkaç haftası yayınlanmayan diziler furyası bu yıl da devam etmiş olacak.

BUGÜN YAYIN AKIŞINDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

Hıçkırık

Saat: 00:15 - 01:45 (90 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Kerime Nadir'in aynı adlı eserinden uyarlama dizide, Kenan ve Nalan'ın imkansız aşkına tanık olacaksınız.

Siyah Beyaz Aşk

Saat: 01:45 - 04:15 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Doktor Aslı, kiralık katil Ferhat'ın hedefi oluyor; kötülükle mücadele onun için yaşam savaşına dönüşüyor!

Gölge Oyunu

Saat: 04:15 - 05:45 (90 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Bazen ustanın da öğrencisinden hayata dair öğrenecekleri vardır.

Sahrap’la Lezzetli Sofralar

Saat: 05:45 - 06:45 (60 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sahrap Soysal birbirinden güzel sofralarla ekranlarınızda...

Kanal D İle Günaydın Türkiye

Saat: 06:45 - 09:00 (135 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye’deki gelişmeler, yurdun dört bir yanından insan öyküleri, modadan, sağlığa bir çok alanda haberler ekrana geliyor.

Hıçkırık

Saat: 09:00 - 10:00 (60 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Kerime Nadir'in aynı adlı eserinden uyarlama dizide, Kenan ve Nalan'ın imkansız aşkına tanık olacaksınız.

Magazin D

Saat: 10:00 - 11:30 (90 dakika) c

Tür: Eğlence

Özet: Magazin D özel röportajlar ve gündem yaratan haberlerle ekrana geliyor.

Nursel'le Evin Tadı

Saat: 11:30 - 12:45 (75 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Yemek, sağlık, moda, dekorasyon ve pratik çözümler hepsi Nursel’le Evin Tadı'nda!

Ekip Şahane

Saat: 12:45 - 15:00 (135 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Ekip Şahane’de usta ellerin tasarımı ile yenilenen evlerin büyük değişimine şahit olacaksınız.

Hıçkırık

Saat: 15:00 - 16:00 (60 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Kerime Nadir'in aynı adlı eserinden uyarlama dizide, Kenan ve Nalan'ın imkansız aşkına tanık olacaksınız.

Arka Sokaklar

Saat: 16:00 - 18:45 (165 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!

Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...

Ver Kaç

Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Çocukluk arkadaşı olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü'dür...

Şevkat Yerimdar

Saat: 22:00 - 00:00 (120 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Dükkanına araba girmesiyle hayatı değişen esnaf Şevkat'in komik hikayesi...

STAR TV YAYIN AKIŞI

Yılbaşı Gazinosu

Saat: 00:00 - 03:00 (180 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan Yılbaşı Gazinosu'nda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Köpek Balığı Gezegeni

Saat: 03:00 - 04:40 (100 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Buzulların erimesiyle birlikte köpek balıkları gezegene egemen olmaya başlar...

Kara Sevda

Saat: 04:40 - 06:45 (125 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Farklı hayatlar süren Nihan ve Kemal, kendilerini en büyük mucizenin içinde bulur...

Bugün

Saat: 06:45 - 08:30 (105 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünya gündeminin nabzı tutuluyor.

Beni Affet

Saat: 08:30 - 09:45 (75 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Ankaralı, üç çocuklu bir ailenin nesilden nesile aktarılan sırlar ve gizemlerle dolu hikayesi...

Adını Sen Koy

Saat: 09:45 - 11:00 (75 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Karakterleri farklı, dünyaları ayrı iki gencin, Ömer ve Zehra'nın evlilik oyunu ile başlayan aşk öyküsü...

Duymayan Kalmasın

Saat: 11:00 - 13:00 (120 dakika) c

Tür: Eğlence

Özet: Magazin dünyasının ünlü isimleriyle sohbet keyfi...

Olay Yeri

Saat: 13:00 - 15:30 (150 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Olay Yeri'nde faili meçhuller aydınlanıyor, kayıplar bulunuyor.

Beni Affet

Saat: 15:30 - 17:15 (105 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Ankaralı, üç çocuklu bir ailenin nesilden nesile aktarılan sırlar ve gizemlerle dolu hikayesi...

Adını Sen Koy

Saat: 17:15 - 19:00 (105 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Karakterleri farklı, dünyaları ayrı iki gencin, Ömer ve Zehra'nın evlilik oyunu ile başlayan aşk öyküsü...

Star Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeler ekrana geliyor.

Recep İvedik

Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Dürüst vatandaş Recep, vatandaşlık görevini yaparken çocukluk aşkıyla karşılaşır.

Ufak Tefek Cinayetler

Saat: 22:00 - 00:00 (120 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabet...



ATV YAYIN AKIŞI

Son Durak

Saat: 00:30 - 01:30 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Yetenek Avcısı

Saat: 01:30 - 03:20 (110 dakika)

Tür: Sinema

Özet:

Benim Annem Bir Melek

Saat: 03:20 - 04:30 (70 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Acıları, sevinçleri, mutlulukları ve en önemlisi de esprili üyeleriyle ideal bir aile...

Kırgın Çiçekler

Saat: 04:30 - 07:00 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsü...

Kahvaltı Haberleri

Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

Gün Ortası

Saat: 13:00 - 13:55 (55 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Kanatsız Kuşlar

Saat: 13:55 - 16:00 (125 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bir yudum mutluluk için çırpınan insanların öyküsü...

Esra Erol'da

Saat: 16:00 - 19:00 (180 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özel Bölüm)

Saat: 20:00 - 23:30 (210 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Devlet, mafya, iktidar savaşları, aile ilişkileri, ihanet ve sadakat üzerine...

Şu An Muhteşem

Saat: 23:30 - 01:05 (95 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Aynı okulda okuyan iki gencin maceraları...



FOX TV YAYIN AKIŞI

İlk Buluşma

Saat: 02:40 - 03:30 (50 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber komutları yerine getiren kişi paraları kazanıyor.

Kalbimdeki Deniz

Saat: 03:30 - 05:30 (120 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Deniz, kocasının birden bire ortadan kaybolmasıyla iki çocuğu ve yaşlı babasıyla yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır.

Bizim Hikaye

Saat: 05:30 - 07:15 (105 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesi...

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

Saat: 07:15 - 10:00 (165 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Güne başlarken yeni ve sıcak haberler...

Kaybolan Çiçekler

Saat: 10:00 - 13:30 (210 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Çocukları kaybolmuş ailelere çare olunmaya çalışılıyor.

Kadın

Saat: 13:30 - 16:00 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İki çocuğuyla yaşam mücadelesini sırtlanmış bir kadının hayatı...

Şevkat Yerimdar

Saat: 16:00 - 19:00 (180 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Mahallesinin afili delikanlısı Şevkat’in başına bu kez Esin bela oluyor.

Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve Dünya'dan en sıcak gelişmeler!

Kan Kardeşler

Saat: 20:00 - 22:15 (135 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Birbirine taban tabana zıt olan iki arkadaşın mafya ile başı derttedir.

Milyonluk Resim

Saat: 22:15 - 23:30 (75 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Görsel hafızanıza ve genel kültürünüze güveniyorsanız bu yarışmayı kaçırmayın!

Kan Kardeşler

Saat: 23:30 - 01:45 (135 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Birbirine taban tabana zıt olan iki arkadaşın mafya ile başı derttedir.