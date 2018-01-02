Bugün hangi diziler var? (Kanal D, Star, ATV, Fox TV yayın akışı)

Bugün hangi diziler var sorusu, yayın akışı bilgilerini yakından takip edemeyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girilmesi nedeniyle birçok dizinin yayınlanmayacak olması, seyirciler tarafından merak konsu oldu. Peki, bugün hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte, kanalların yayın akışı listesi ve detaylı bilgiler
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR ?
Normal şartlar altında her salı günü ekrana gelen Kanal D'de Kızlarım İçin, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV'de Kadın, Star'da Ufak Tefek Cinayetler adlı diziler, bu hafta izleyicisiyle buluşmayacak. Her sene yeni yılın ilk birkaç haftası yayınlanmayan diziler furyası bu yıl da devam etmiş olacak.
BUGÜN YAYIN AKIŞINDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
Hıçkırık
Saat: 00:15 - 01:45 (90 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kerime Nadir'in aynı adlı eserinden uyarlama dizide, Kenan ve Nalan'ın imkansız aşkına tanık olacaksınız.
Siyah Beyaz Aşk
Saat: 01:45 - 04:15 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Doktor Aslı, kiralık katil Ferhat'ın hedefi oluyor; kötülükle mücadele onun için yaşam savaşına dönüşüyor!
Gölge Oyunu
Saat: 04:15 - 05:45 (90 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Bazen ustanın da öğrencisinden hayata dair öğrenecekleri vardır.
Sahrap’la Lezzetli Sofralar
Saat: 05:45 - 06:45 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sahrap Soysal birbirinden güzel sofralarla ekranlarınızda...
Kanal D İle Günaydın Türkiye
Saat: 06:45 - 09:00 (135 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye’deki gelişmeler, yurdun dört bir yanından insan öyküleri, modadan, sağlığa bir çok alanda haberler ekrana geliyor.
Hıçkırık
Saat: 09:00 - 10:00 (60 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kerime Nadir'in aynı adlı eserinden uyarlama dizide, Kenan ve Nalan'ın imkansız aşkına tanık olacaksınız.
Magazin D
Saat: 10:00 - 11:30 (90 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Magazin D özel röportajlar ve gündem yaratan haberlerle ekrana geliyor.
Nursel'le Evin Tadı
Saat: 11:30 - 12:45 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Yemek, sağlık, moda, dekorasyon ve pratik çözümler hepsi Nursel’le Evin Tadı'nda!
Ekip Şahane
Saat: 12:45 - 15:00 (135 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ekip Şahane’de usta ellerin tasarımı ile yenilenen evlerin büyük değişimine şahit olacaksınız.
Hıçkırık
Saat: 15:00 - 16:00 (60 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kerime Nadir'in aynı adlı eserinden uyarlama dizide, Kenan ve Nalan'ın imkansız aşkına tanık olacaksınız.
Arka Sokaklar
Saat: 16:00 - 18:45 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!
Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...
Ver Kaç
Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Çocukluk arkadaşı olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü'dür...
Şevkat Yerimdar
Saat: 22:00 - 00:00 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Dükkanına araba girmesiyle hayatı değişen esnaf Şevkat'in komik hikayesi...
STAR TV YAYIN AKIŞI
Yılbaşı Gazinosu
Saat: 00:00 - 03:00 (180 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan Yılbaşı Gazinosu'nda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Köpek Balığı Gezegeni
Saat: 03:00 - 04:40 (100 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Buzulların erimesiyle birlikte köpek balıkları gezegene egemen olmaya başlar...
Kara Sevda
Saat: 04:40 - 06:45 (125 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Farklı hayatlar süren Nihan ve Kemal, kendilerini en büyük mucizenin içinde bulur...
Bugün
Saat: 06:45 - 08:30 (105 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünya gündeminin nabzı tutuluyor.
Beni Affet
Saat: 08:30 - 09:45 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ankaralı, üç çocuklu bir ailenin nesilden nesile aktarılan sırlar ve gizemlerle dolu hikayesi...
Adını Sen Koy
Saat: 09:45 - 11:00 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Karakterleri farklı, dünyaları ayrı iki gencin, Ömer ve Zehra'nın evlilik oyunu ile başlayan aşk öyküsü...
Duymayan Kalmasın
Saat: 11:00 - 13:00 (120 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Magazin dünyasının ünlü isimleriyle sohbet keyfi...
Olay Yeri
Saat: 13:00 - 15:30 (150 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Olay Yeri'nde faili meçhuller aydınlanıyor, kayıplar bulunuyor.
Beni Affet
Saat: 15:30 - 17:15 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ankaralı, üç çocuklu bir ailenin nesilden nesile aktarılan sırlar ve gizemlerle dolu hikayesi...
Adını Sen Koy
Saat: 17:15 - 19:00 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Karakterleri farklı, dünyaları ayrı iki gencin, Ömer ve Zehra'nın evlilik oyunu ile başlayan aşk öyküsü...
Star Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeler ekrana geliyor.
Recep İvedik
Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Dürüst vatandaş Recep, vatandaşlık görevini yaparken çocukluk aşkıyla karşılaşır.
Ufak Tefek Cinayetler
Saat: 22:00 - 00:00 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabet...
ATV YAYIN AKIŞI
Son Durak
Saat: 00:30 - 01:30 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Yetenek Avcısı
Saat: 01:30 - 03:20 (110 dakika)
Tür: Sinema
Özet:
Benim Annem Bir Melek
Saat: 03:20 - 04:30 (70 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Acıları, sevinçleri, mutlulukları ve en önemlisi de esprili üyeleriyle ideal bir aile...
Kırgın Çiçekler
Saat: 04:30 - 07:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsü...
Kahvaltı Haberleri
Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 13:55 (55 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Kanatsız Kuşlar
Saat: 13:55 - 16:00 (125 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir yudum mutluluk için çırpınan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:00 - 19:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özel Bölüm)
Saat: 20:00 - 23:30 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Devlet, mafya, iktidar savaşları, aile ilişkileri, ihanet ve sadakat üzerine...
Şu An Muhteşem
Saat: 23:30 - 01:05 (95 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Aynı okulda okuyan iki gencin maceraları...
FOX TV YAYIN AKIŞI
İlk Buluşma
Saat: 02:40 - 03:30 (50 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber komutları yerine getiren kişi paraları kazanıyor.
Kalbimdeki Deniz
Saat: 03:30 - 05:30 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Deniz, kocasının birden bire ortadan kaybolmasıyla iki çocuğu ve yaşlı babasıyla yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır.
Bizim Hikaye
Saat: 05:30 - 07:15 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesi...
İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
Saat: 07:15 - 10:00 (165 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Güne başlarken yeni ve sıcak haberler...
Kaybolan Çiçekler
Saat: 10:00 - 13:30 (210 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çocukları kaybolmuş ailelere çare olunmaya çalışılıyor.
Kadın
Saat: 13:30 - 16:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İki çocuğuyla yaşam mücadelesini sırtlanmış bir kadının hayatı...
Şevkat Yerimdar
Saat: 16:00 - 19:00 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Mahallesinin afili delikanlısı Şevkat’in başına bu kez Esin bela oluyor.
Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve Dünya'dan en sıcak gelişmeler!
Kan Kardeşler
Saat: 20:00 - 22:15 (135 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Birbirine taban tabana zıt olan iki arkadaşın mafya ile başı derttedir.
Milyonluk Resim
Saat: 22:15 - 23:30 (75 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Görsel hafızanıza ve genel kültürünüze güveniyorsanız bu yarışmayı kaçırmayın!
Kan Kardeşler
Saat: 23:30 - 01:45 (135 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Birbirine taban tabana zıt olan iki arkadaşın mafya ile başı derttedir.
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