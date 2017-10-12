Bugün evleniyor

28 Kasım 2014’te tedavi gördüğü hastanede ilk eşi Saniye Şahin’i kaybeden Mehmet Ali Şahin (67), 3 yıl aradan sonra Zuhal Fırat ile evlenme kararı aldı. Geçen hafta Zuhal Fırat (39) ile nişanlanan Şahin, bugün de sınırlı sayıda davetlinin katılacağı bir düğün töreniyle dünya evine girecek.



Düğün için davetiye basılmazken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile çiftin yakınlarının yemeğe davet edildiği öğrenildi. Zuhal Fırat, Mehmet Ali Şahin’in AK Parti Genel Merkezi’nde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde sekreterliğini yapmıştı.





Zuhal FIRAT