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    Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK emeklilik maaşı hesaplama

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 18:15 | Son Güncelleme:

    Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtını merak eden yüz binlerce vatandaş konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. SGK'nın internet sayfasında bulunan ‘Emekli Maaşı Hesaplama’ robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. İşte, emeklilik maaşı sorgulama hakkında detaylar.

    Emekli maaşı sorgulama işlemi artık SGK'nın kurduğu emeklilik maaşı sorgulama robotuyla birlikte çok kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Çalışma hayatını bir kenara bırakıp bir an önce emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekli olduklarında alacakları maaşları merak ediyorlar. İşte, emekli maaşı sorgulama sayfası.

    EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM

    SGK'nın internet sayfasında bulunan ‘Emekli Maaşı Hesaplama’ robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.

    EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

    Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

    EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

    Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

    4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

    Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

    Etiketler: emekli olsam ne kadar alırım , son dakika
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