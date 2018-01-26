Bugün ders ödüllü gençler

Türkiye adına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda okçuluk müsabakasına katılan Mete Gazoz, 14’ündeyken bakteri tutmayan yüzeylerle ilgili çalışma yapan Bünyamin Kocabaş, Milli Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı... Onlar, ders kitaplarının en genç isimlerinden birkaçı. Yeni müfredata göre hazırlanan kitaplarda yer alan bu simalar, öğrencilere örnek olarak gösteriliyor. İşte başarılarıyla haberlere de konu olan bu isimler ve hikâyeleri.

METE GAZOZ: 17 yaşındayken Türkiye adına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda okçuluk müsabakalarına katılan Mete Gazoz’un birçok başarısı ve madalyaları bulunuyor. Bugün 18’inde olan genç sporcu, 5’inci sınıf Türkçe kitabındaki ‘Sağlık Spor’ konusunun etkinlik kısmında yer aldı. Kitapta, “Mete Gazoz, 17 yaşındayken ülkemiz adına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na katıldı. Genç yaşına rağmen okçuluk müsabakalarında gösterdiği başarıyla dikkat çekti. Siz, ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil edecek olsanız hangi alanda yarışmak isterdiniz, niçin?” denildi.

GÖZDE DURMUŞ: 2015’te MIT Technology Review dergisinin her sene seçtiği ‘35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi’nde tıp ve biyolojide çığır açan 35 liderden biri seçilen Durmuş, müfredatta yer alan gençlerden. Sosyal bilgiler 5’inci sınıf kitabında ‘Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri’ konusunda Newton, İbni Haldun, Edison ile birlikte Durmuş’a da değinildi. Durmuş’la ilgili şu ifadeler yer aldı: “Lisede okurken genetiğe ilgi duymaya başladı. Çevresindekilerin kendisine ‘Bu alanı seçersen işsiz kalırsın’ demesine rağmen onları dinlemeyerek bilim macerasına atıldı. Gözde, 3 liralık bir cihazla yalnızca 1 damla kan kullanarak 20 dakikada kanser teşhisi yapılabilmesinin önünü açtı.”

AYŞE BEGÜM ONBAŞI: Milli Jimnastikçi 4’üncü sınıf sosyal bilgiler kitabında ‘Birey ve Toplum’ konusunda yer alıyor. Kitapta, “Milli Jimnastik Takımı sporcusu 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, Güney Kore’de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Altın Kız Onbaşı, ‘Dünya çapındaki bir yarışmada şampiyonluk kazandım. Çok mutluyum. Tabi ki çok gurur verici. 8 yaşından beri çalışıyorum. Bana ‘Madalya Canavarı’ ve ‘Altın Kız’ sıfatlarını yakıştıranlara teşekkür ediyorum. Başarımı antrenmanlardaki azim, disiplin, düzgün çalışma ve kuralları uygulamaya borçluyum’ dedi” ifadelerinin olduğu habere yer verildi. Ardından “Ayşe Begüm Onbaşı yetenekli olduğu alanda başarı elde etmek için neler yapmıştır?” diye soruldu.

BÜNYAMİN KOCABAŞ: Yine 4’üncü sınıf sosyal bilgiler kitabında, “Ülkemizin özgün tasarımlara ve mucitlere ihtiyacı vardır. Sizler de bazı sorunlara çözüm bulan ürünler tasarlayabilirsiniz” denilen bir konuda ise henüz 14 yaşındayken bakteri tutmayan yüzeylerle ilgili bir çalışma yapan Bünyamin Kocabaş örnek gösterildi. Kitapta Kocabaş’la ilgili özetle şunlara yer verildi:

“Ölümcül bakterileri yüzde 70 oranında yok etme özelliğine sahip çalışmasıyla 12 bin projeyi geride bırakarak birinciliği göğüsleyen ortaokul öğrencisine çalışmasını geliştirmesi için üniversiteler kapılarını açtı. Kocabaş hastanede tedavi gören ağabeyini ziyaret etti. Annesinin ‘Dikkat et, ortamda bulaşıcı hastalık olabilir’ uyarısıyla sık sık karşılaşan genç, ‘Bakteri tutmayan yüzeyler olsa bulaşıcı hastalıklar da olmaz’ diye düşündü. ‘Su Tutmam, Bakteri Barındırmam’ sloganıyla bir proje geliştirdi.”

ELİF BİLGİN: 9’uncu sınıf biyoloji kitabında ‘okuma parçası’ olarak 2013 tarihli bir metne yer verildi. “American dergisi tarafından düzenlenen ‘Science in Action Award’ adlı organizasyon çerçevesindeki yarışmayı, ‘Geleneksel Petrol Kaynaklı Plastiklerin Yerine Biyoplastiklerin Üretiminde Muz Kabuğunun Kullanılması’ projesiyle İstanbul Koç Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Elif Bilgin kazandı” denilen metinde, projenin işleyişinden bahsedildi. Bilgin’in 2013’te Google Bilim Fuarı’nda 15-16 yaş kategorisinde yarışmak için davet aldığı da anlatıldı.