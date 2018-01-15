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    Bugün de Etiler... Yine aynı dehşet

    DHA
    15.01.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına beton mikseri çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

    Kaza, Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 34 SK 7526 plakalı beton mikseri sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefli'ye çarptı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şerefli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de beton mikseri sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Kaza nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bir süre 2 şerit araç trafiğine kapandı.

    Bugün de Etiler... Yine aynı dehşet

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    Etiketler: dehşet
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