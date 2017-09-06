Yanındaki kişinin adının Emir Karayalçın olduğunu söyleyen Yıldırım, “Benim iş arkadaşım. Takı üzerine ortak iş yapıyoruz. Bunun farklı şekilde yazılması çok çirkin. Ayrıca bekar bir kadınım, bunlar normal. Hayat bu, bugün arkadaşız ama sonra ne olur bilinmez. Emir’le sadece arkadaşız, iş yaptığımız için bizi birlikte görürsünüz” dedi.





Aylin kızım gibi

Emel Yıldırım’ın eski eşi Erdal Acar’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eremcan, Aylin Koç’la aşk yaşamaya başladı. Emel Yıldırım, bu ilişkiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Çok güzel bir ilişkileri var. Allah tamamına erdirsin. Ama önce okullarını bitirmeleri gerek. İkisi de Londra’da okuyor. Bu ay gidecekler. Aylin’i kızım gibi severim. Caroline Hanım’la daha tanışma fırsatı olmadı. Çocuklar mutlu olsunlar, o da olur inşallah. Sonuna kadar destekliyoruz.”