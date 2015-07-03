Bugün 3 Temmuz...

Ben Girit’teyim…

19 yaş altı Dünya Basketbol Şampiyonasını izliyorum…

Bizi hep mutlu eden, üç kez Avrupa şampiyonu olan, 1996 kuşağı;

Burada da, keyif verir umudu ile peşlerine düştüm...

Son iki maçtır iyi oynamıyoruz…Bugünkü rakibimiz Avusturalya da hızlı, tempolu ve geniş rotasyon ile oynayan bir takım…

İşimiz kolay değil…

Maç saat 13.45 de… Heyecan ile bekliyorum…

***

Ancak yazı yazmama neden olan;

3 Temmuz’u da unutamıyorum!

Ne, 3 Temmuz’u unutuyorum;

Ne de; 2 Temmuz’da Madımak Oteli’nde diri diri yakılan insanlarımızı…

Bir gün tarih gerçekleri yazana kadar da unutmayacağım!

Her yıl dönümünde hatırlatacağım ki;

Gençlerimiz bir daha; 2 veya 3 Temmuz yaşamasın!

***

Biliyorsunuz;

Her 3 Temmuz’da, tüm aktörleri yazardım…

“O zaman ne yapıyorlar? Şimdi neredeler?” diye…

Bu kez yazamayacağım…

Yoruldum… Özet vereyim size;

3 Temmuz’un tüm aktörleri içeride…

Aziz Yıldırım ise yine başkan…

Ne kadar savcı, polis müdürü, hâkim var ise hepsi, içeride…

Yetmez; medyada rol alanların, “dik duranları” da içeride…

Bakın “dik duranlar” diyorum.

Kelimeyi yanlış kullanmadım…

Hata yapsalar bile arkasında duranlar bunlar…

Yelkeni, her dönem rüzgâra göre açanlara tercih ederim…

***

O, 3 Temmuz’da kim rol aldı ise bugün hepsi içeride…

İçerideler…

Gurur ile söylemedim bunu!

Ancak inanın; Adaletsiz yargılanıyorlar!

Dün adalet yoktu… Maalesef, bugün de öyle…

İntikam duygusu ile “Ohhh” diyebilirsiniz…

Mehmet Baransu, yüzlerce masum insanın içeride yıllarca yatmasına alet oldu…

Her konuştuğunda boğasım geldi…

Ancak ve maalesef şuna inanıyorum ki;

Adaletsiz bir biçim de yatıyor ve yargılanıyor…

İşte esas buna üzülüyorum…

Adalet hepimize esas, çocuklarımıza lazım…

Adalet; adaletsiz ce mahkûm ettirenlere de lazım…

Bu ülkeye acil, güven duyulan hukuk lazım…

***

Geçiyorum bunu…

Bugün yine 3 Temmuz;

Bakın size biraz sayılar ile anlatayım; 3 Temmuz’u:

Kiminiz anlamak istemez;

Ancak sayılar affetmez!

***

2000 ile 2011 yılı arasında 5 büyük spor dalındaki şampiyonluk sayıları:

(Zor anlayan için; 3 Temmuz öncesi)

Fenerbahçe; 23

Galatasaray: 3

Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 0

2011-2015 yılları arası:

(3 Temmuz olduktan sonraki şampiyonluklar)

Fenerbahçe; 6

Galatasaray: 6

Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 0

Sayıları ben anlatayım mı?

Bence konuşmaya demez…

Çok çıplak, anlatıyor kendini…



***

Avrupa’da gurur duyacağımız bir kulübü;

Ayağından, çektiler…

Rasim Ozan Kütahyalı, itiraf etti;

----- “Uçacaktı” dedi…

----- “Galatasaray’ın yakalaması imkânsızdı” dedi…

----- “Bu işin medya ayağı da vardı” dedi.

Kendine paye çıkarmak için fışkırdı…

***

Yazık!

Oysa ki bu asırlık çınarların bir tanesi, Avrupa’da söz sahibi olursa diğerleri, hemen peşine takılır…

Hızla ve çok çabuk takip ederler…

En iyi o işi yaparlar…

Yazık ettiniz…

Türk sporuna yazık ettiniz!

***

Sayılar diyor ki;

Durdurdunuz ama yenemediniz!

Esas önemlisi, biat ettiremediniz!

Önünüzde diz çöktüremediniz!

Gerilettiniz ama eğemediniz!

***

Bugün yine 3 Temmuz…

Ben bu kez Girit’eyim.

Aziz Yıldırım yine orada, kulübün başında…

Nani’yi getirerek kutlayacakmış yıldönümünü(!)

Ben, para ile alınan hiçbir şey ile gurur duymam!

Ancak, başka bir şeyden anlamayan da, ondan anlasın!

****

Bugün yine 3 Temmuz…

Bu ülkenin 3 Temmuzları bitmeyecek!

Belli oldu ki;

Çubuklu da; bitmedi, bitmeyecek!



