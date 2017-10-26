Bugün 10 valilik bu uyarıyı yaptı!

BURDUR

Burdur Valiliği, yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık evlerin suçlular tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların özellikle yaz aylarında hafta sonu veya tatil günlerinde yayla ve yazlık evleri kullandıkları belirtildi.

Açıklamada, terör suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların bu evleri kullanabileceklerine vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Aranan şahısların yazlık ve yayla evlerinde saklanabilecekleri göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Yayla evleri ve yazlık olarak kullanılan yerleşim yerlerinden uzaktaki bu evlerde dikkati çeken durumlar ve kişiler olduğunda güvenlik güçlerine bildirilmesi, suçluların yakalanması açısından önem arz etmektedir."

MARDİN

Mardin Valiliği, şehirden uzak bölgelerde bulunan yazlık ve bağ evlerinde gıda maddesi bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada “Bölücü terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinden uzakta yayla ve yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık yaparak gıda ve benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıklarının bilinmesi sebebiyle; vatandaşlarımızın kış mevsimi nedeniyle boşalttıkları bu evlerde yiyecek-içecek türünden gıda, tüp ve benzeri yaşam malzemeleri bırakmamaları noktasında gösterecekleri hassasiyet, Ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamında büyük önem arz etmektedir” denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, vatandaşları boş yayla evleri ve yazlık olarak kullanılan yerleşim yerlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla operasyonları aralıksız devam ettirdiği belirtildi.

Operasyonel faaliyetler sonucu zor durumda kalan teröristlerin, yayla ve meralardan gıda başta olmak üzere her türden yaşam malzemesini çalabileceklerinin değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın boş yayla evleri ve yerleşim yerlerinden uzakta yazlık olarak kullandıkları evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları, teröristlerin bölgemizde barınamaması ve terörle mücadelenin başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir."

ERZURUM

ERZURUM Valiliği, yayla ve merkeze uzak mezra evlerinde gıda malzemesi bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Yazılı bir açıklama yapan valilik, yayla sezonunun sona ermesiyle birlikte boş kalan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği ihtimaline karşı evlerde gıda, yiyecek, tüp gibi eşyaların bırakılmamasına dikkat çekti. Terör örgütü mensuplarının bu evleri saklanmak için kullanabileceği ve yaşam malzemeleriyle birlikte bir kış sezonu boyunca hayatını sürdürebileceğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizin en önemli geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Yayladaki evler geçmişten beri kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından yaz sezonunda kullanılmaktadır. Barınmak amacıyla kullanılan evler, daha sonra terk edilip kış mevsimi boyunca boş bir şekilde bırakılmaktadır. Evlerine 3-5 ay uğramayan vatandaşlarımızın erzak bırakmaları durumunda bu evler; terör örgütü mensupları ve aranan şahısların barınması konusunda önemli bir zemin hazırlamış oluyor. Vatandaşlarımız yayla dönüşüne kadar yayla ve merkeze uzak olan mezra evlerine yaşam malzemeleri ve barınacakları eşya bırakmamalıdır. Bu konuda vatandaşlarımız gerekli hassasiyeti göstermeleri kamu güvenliği açısından oldukça önemlidir."

BOLU

Bolu Valiliği, yayla evlerinin terör örgütü mensupları tarafından kullanılmaması amacıyla evlerde yiyecek ve içecek bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bolu Valiliği, il genelinde vatandaşların özellikle yaz mevsiminde kullandığı yayla evi ve yerleşim yerleri dışındaki konutların yabancı kişiler ve terör örgütü mensupları tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizin ve vatandaşlarımızın asayiş ve güvenliğinin sağlanması bakımından, yayla evleri ve yerleşim yerlerinden uzak olup yazlık olarak kullanılan evlerde, kullanım dışı zamanlarda, vatandaşlarımız tarafından gıda, yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu büyük önem taşımaktadır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması rica olunu” denildi.

EDİRNE

Edirne Valiliğinden, bağ ve çiftlik evleri ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yerleşim yerlerinden uzaktaki yazlık, bağ evi, çiftlik evi ve benzeri şekilde kullanılan her türlü yapıda yiyecek ile içecek türü hiçbir malzemenin bırakılmaması gerektiği bildirildi.



Vatandaşların güvenlik nedeniyle farklı maksatlarla kullanımının önüne geçmek için harhangi bir aksaklığa mahal vermemek amacıyla kamuoyuna duyurunun yapıldığı kaydedildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği tarafından, yaz sezonunu bitmesi dolayısıyla kent merkezine dönen yaylacılara uyarı geldi.

Valilik yaylada evi bulunanlara uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Yayla ve yaz sezonunun bitmesi ve mevsimin kışa dönmesiyle beraber vatandaşlarımız artık köy ve şehirlerindeki yerleşim yerlerine taşınmaktadırlar. Yayla evleriyle, yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerin boşaltılırken; buralarda kesinlikle yiyecek ve içecek gibi hiçbir gıda malzemesi bırakılmaması, yangına yol açabilecek herhangi bir yanıcı madde bulundurulmaması, su ve elektriklerin kapalı tutulması büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu yönde gerekli tüm tedbirleri almaları gerekmektedir” denildi.

NİĞDE

Niğde Valiliği yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak olan ve yazlık olarak kullanılan evlerde, gıda, yiyecek, içecek türünden hiçbir yaşam malzemesi bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: ‘‘Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bazı terör olaylarında, Bölücü Terör Örgütü üyelerinin yaşam malzemelerini yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerden temin ettikleri anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenlikleri açısından; Yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerde, gıda, yiyecek, içecek türünden hiçbir yaşam malzemesi bırakmaması ve vatandaşlarımızın konu ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alarak, dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, yazlıklar ile bağ ve yayla evlerinde yiyecek ve içecek bırakılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilik, söz korusu durumun terörle mücadele konusunda önem arz ettiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi ve benzeri olarak kullanılan her türlü yapılarda yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu terörle mücadele kapsamında önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın konuya duyarlılık göstermesi gerekmektedir” denildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile vatandaşları bağ evlerinde meydana gelen hırsızlıklara karşı uyardı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde yaz aylarının başlangıcından itibaren vatandaşlarımız yerleşim yerlerine uzak yazlık, yayla ve bağ evi dediğimiz yerlere tatillerini geçirmek üzere gitmektedir. Tatillerini geçirdikleri yayla, yazlık ve bağ evlerini terk eden ve şehir merkezine gelen vatandaşlarımızın yazlık, yayla ve bağ evlerinde hırsızlıklara ve suç örgütlerine karşı gıda ve erzak bırakmaması önem arz etmektedir. Kış aylarında kimsenin uğramadığı yayla, yazlık ve bağ evlerinde suç örgütü mensupları ve hırsızların barınmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi hem şehrimizin hem de vatandaşlarımızın güvenliği için oldukça önemlidir.”

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