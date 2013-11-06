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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Buğdaylı kış çorbası

6 Kasım 2013

Buğday derin bir kaba alınır ve akşamdan bol suyla ıslatılır.

Ertesi gün yıkanıp süzülür ve üzerine 5 santim kadar çıkacak suyla sık sık karıştırılarak haşlanır, yumuşadıktan sonra ocaktan alınır.
Patates, kabaklar ve havuç soyulup yıkanır. Sebzeler ayrı kaplara tavla zarı formunda doğranır. Brokoli yıkanıp kalın sapları kesilir. Çok küçük çiçek demetleri halinde doğranır. Taze soğan da ayıklanıp 1 santim kalınlığında doğranır.
Zeytinyağı büyük bir tencereye aktarılıp üzerine yeşil soğan ve havuç eklenir ve orta ısılı ateşte, sürekli karıştırılarak 2 dakika kadar kavrulur. Üzerine salça ilave edilip 1 dakika daha kavrulduktan sonra sıcak et ya da tavuk suyu aktarılır. Tuz ve karabiber de serpildikten sonra kaynamaya bırakılır.
Çorba kaynamaya başlayınca buğday, kabak, brokoli ve patates eklenip sık sık karıştırılarak sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Limon suyu (nar ekşisi de kullanılabilir) ve dövülmüş sarmısaklar da katılır.
Servise sunulurken her tabağa 1 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt koyulur ve çorba sıcak sıcak servise sunulur.
Afiyet olsun...

Malzeme listesi

-300-400 gr brokoli
-1 su bardağı aşurelik buğday
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-4 adet taze
yeşil soğan
-1 adet orta boy havuç
-1 adet orta
boy patates
-2 adet orta boy dolmalık kabak
-2 yemek kaşığı domates salçası
-8 su bardağı et
ya da tavuk suyu
-1 adet büyük boy limonun suyu (2-3 yemek kaşığı nar ekşisi de kullanılabilir.)
-3 diş büyük boy sarmısak (dövülmüş)
-1 çay kaşığı tuz, karabiber
-Ayrıca; 2 su bardağı yoğurt

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