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Buğdaya 17 TL buzağıya 350 TL

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 22:13Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 22:13

ÇİFTÇİ Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil çiftçilere bu yıl ödenecek tarımsal destekler belli oldu.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 17 lira, çeltik, pamuk için dekar başına 36 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 40 lira, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 11 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 15 lira, fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için dekar başına 9 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 13 lira, nadas için de 5 liralık mazot desteği verilecek. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında da dekar başına 100 lira ödeme yapılacak. Fındık üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği, havza modeli kapsamında belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek.

ÇOBAN İÇİN 5 BİN TL

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, malak için 400 lira ödenecek. Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde buzağı ve malaklara 200 lira ilave destek verilecek. Çoban istihdamı desteği için de, 250 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5 bin lira verilecek.

Etiketler: ÇKS , Çiftçi Kayıt Sistemi , gazetehaberleri
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