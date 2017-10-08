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    BUDO'dan sefer iptalleri

    DHA
    08.10.2017 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    06.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

    Etiketler: BUDO , sefer , iptal
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