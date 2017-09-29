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    BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 07:44 | Son Güncelleme:

    Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden iptal olan seferleri duyururken ilerleyen tarihlerde ek sefer açılacağını açıkladı.

    BUDO'da iptal edilen seferler:

    07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
    08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
    09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
    10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    İDO'da iptal edilen seferler:

    07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
    07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
    08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
    09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
    10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

    Etiketler: Bursa Deniz Otobüsleri , BUDO , İstanbul Deniz Otobüsleri , İDO , fırtına , sefer iptali
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