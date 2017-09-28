'Budist çocuk' fotoğrafı kriz çıkarttı: Belediyeden jet açıklama

Safranbolu Belediyesi tarafından 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 18’incisi düzenlenecek festival kapsamında yer alan ve Fransa merkezli Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı olarak gerçekleştirilen yarışmada Myanmar’dan Kyaw Kyaw Winn’ın 3 Budist çocuğun yer aldığı fotoğrafına mansiyon verilmesi tartışma oluşturdu.

Safranbolu Belediyesi, tartışmalar üzerine konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Festivalin temelde belgesel ve fotoğraf alanında düzenlendiği, fotoğraf yarışmasının da FIAP ve TFSF onaylı gerçekleştirildiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR

“Belediyemiz ve festival komitesi tarafından altın, gümüş, bronz ve Safranbolu özel ödülü verilmekte olup anılan fotoğraflar belediyemiz, festival site ve sosyal hesaplarından paylaşılmıştır. Ödüle layık görülenler dahil olmak üzere bütün fotoğraflar rumuz ve numara ile değerlendirilmekte olup eser sahiplerinin ismi, şehri ya da ülkesi dereceler netleşene kadar etik açıdan bilinmemektedir. Bu yıl 2 bin 392 fotoğrafın katıldığı ve sekretaryasını belediyemizin yürüttüğü festival komitesi tarafından 4 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada FIAP tarafından sergilemeye layık görülen eserlerden biri olan ve bugün gerek yazılı gerekse internet medyasında bahsi geçen fotoğraf olup, FIAP mansiyon ödülü festival komitesi ve belediyemiz tarafından uygun görülmemiştir. Bu sebeple bahsi geçen fotoğrafın değil ödül alması, sergilenmesi dahi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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