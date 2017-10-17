Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Buda heykeli de kurtaramadı

    Buda heykeli de kurtaramadı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    17.10.2017 - 11:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, internette araç kiralama ilanları vererek vurgun yapan çete çökertildi. 360 bin TL’lik vurgun yapan çetenin kendilerine şans getirmesi için Buda heykeli bulundurduğu ortaya çıktı.

    Çete, özel günler ve bayramlardan önce yoğunluğu fırsat bilerek araç kiralama ilanları veriyordu. İlanları arayanlara bin ile 4 bin TL arasında kaparo alıyorlardı. Kaparolarını veren vatandaşlar araçları almaya gittiklerinde ne ofis vardı ne de bir adres. Aradıkları telefonlara da bir daha ulaşamadılar çünkü çete telefonları sürekli değiştiriyordu.

    Buda heykeli de kurtaramadıArtan şikayetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada verilen ilanlardaki şirketler üzerinde bir tane bile araç olmadığı anlaşıldı. Düzenlenen operasyonda 9 kişi İstanbul’da 1 kişi de Rize’de yakalandı.

    Aramalarda, tabanca, laptop, 20 telefon ele geçti. Çete elebaşı olan ve 9 ayrı suçtan aranması bulunan Mehmet B. (36) ile birlikte Songül Y. (45), Erdal Ö. (31), Özkan H. (32), Engin Ö. (30), Elif E. (27) ve Osman E. (37) emniyette sorguya alındı. 3 kişi emniyetten serbest kaldı. Diğerleri emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi.

    Çete elebaşının olası polis operasyonlarında yakalanmamak ve şans getirmesi için Buda heykeli bulundurduğu belirlendi. Heykel operasyonda ele geçirildi.

    Etiketler: internetten araç kiralama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri