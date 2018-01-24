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    Buca’da başarılı öğrencilere burs

    DHA
    24.01.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Buca Belediyesi, derslerinde üstün başarı göstererek yarıyıl karnelerini takdir ve teşekkür belgeleriyle taçlandıran, dar gelirli ailelerin çocuklarından ortaokul öğrencilerine 100, lise öğrencilerine 150 lira olarak belirlenen yardım bursu verecek. Burs için başvurular 9 Şubat’a kadar sürecek.

    Buca Belediyesi, derslerinde üstün başarı gösteren öğrencilere yarıyıl tatilini gönüllerince geçirip, eğlenebilmeleri için tahsil yardım bursu veriyor. Başarılı ancak mali durumu yetersiz öğrencilere karne hediyesi olarak verilen burs, karnelerini takdir ve teşekkür belgeleriyle süsleyen öğrencileri kapsıyor.

    Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen tahsil yardım bursu Buca’da ikamet eden, yarıyıl karnesinde takdir ve teşekkür belgesi alan ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek. Ortaokul öğrencileri için 100, lise öğrencileri için 150 lira olarak belirlenen tahsil yardımı bursu için başvurular 9 Şubat’a kadar yapılabilecek.

    Tahsil Yardımı Bursu için Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, veli ve öğrencilerden talep edilen belgeleri şöyle sıraladı:

    - 2016-2017 Öğretim Yılı 2. dönem başarı belgesi (takdir/teşekkür belgesi okuldan tasdikli sureti veya fotokopisi),
    - 2017-2018 Öğretim Yılı 1. dönem başarı belgesi (takdir/teşekkür belgesi okuldan tasdikli sureti veya fotokopisi), öğrenci belgesi (okul müdürlüğünden alınacak)
    - Öğrenciye ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

     

    Etiketler: takdir belgesi
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