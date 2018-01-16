Bu ziyaret 1959'dan beri bir ilk olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Papa Francesco, "Kudüs'ün BM kararlarıyla belirlenmiş statükosuna saygı gösterilmesi" çağrısı yapmış ve Kudüs'ün Yahudiler, Hristiyanları ve Müslümanlar için kutsal olan bir kent olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kudüs konusunda konuşmak için geçen ay içinde Papa'yı iki kez telefonla aramıştı. AA'nın haberine göre Erdoğan, Papa Francesco'ya, "Kudüs'te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletmişti".

Erdoğan, Aralık ayı sonunda bir yurtdışı ziyaretinde uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada da Papa ile Kudüs meselesini konuşmak üzere Vatikan'a gelme niyetinden söz etmiş ve "Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir. Papa biliyorsunuz beni ziyaret etmişti. Şimdi iade-i ziyaret yapabilirsek, bu konuları Papa'yla yüzyüze de görüşme imkanımız olabilir" demişti.

Vatikan Basın Ofisi, Erdoğan'ın Papa ile görüşmesinin 5 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirtti.

EN SON CELAL BAYAR GİTMİŞTİ

Vatikan'a Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı düzeyinde son ziyaret 1959 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından yapılmıştı. Vatikan-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler de bu ziyaretin ardından 1960'ta kurulmuş ve karşılıklı büyükelçilikler açılmıştı.

Erdoğan, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Vatikan'ı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olacak.

Türkiye'ye Papa ziyaretleri ise 1967, 1979, 2006 ve 2014 yıllarında gerçekleştirildi.

Vatikan'a yakın kaynaklar, ziyaret talebinin Türkiye tarafından geldiğini belirtiyor.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER "TÜRK PAPA" DÖNEMİNDE KURULDU

Vatikan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinde, "Türk Papa" olarak da anılan Papa Roncalli'nin büyük etkisi oldu. 1935-1944 yılları arasında Türkiye'de Vatikan'ı temsilen görev yapan Monsenyör Angelo Giuseppe Roncalli, 1958'te ise Papa seçilerek 23. Giovanni adını aldı.

Türkiye ile Vatikan arasında resmi diplomatik ilişkiler de 1960'ta, Papa 23. Giovanni döneminde başladı. Roncalli, Türkiye'ye aşinalığı ve sevgisi nedeniyle "Türk Papa" olarak da anılıyor.

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