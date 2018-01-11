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Bu yüzüğü diğerleriyle karıştırmayın! Çok akıllı çok...

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 06:28 | Son Güncelleme:

Geçen yıl düzenlenen CES 2017'de tanıtılan aktivite izleme yüzüğü Motiv Ring'e yeni gelecek özellikler CES 2018'de duyuruldu.

Fitbit ve Apple Watch'dan farklı olarak parmağa takılan, aktivite, kalp ritmi ve uyku izlemesi gerçekleştiren Motiv Ring'in yeni güncellemesi duyuruldu. Güncelleme ile cihaza daha incelikli uyku izleme, Android uyumluluğu ve sosyal paylaşım özelliği geliyor. Yüzük artık son ölçülen ve son kaydedilen kalp ritmi değerini de tutuyor. Ayrıca Motiv Ring uyku huzursuzluğu konusunda daha da gelişiyor.

Bu yüzüğü diğerleriyle karıştırmayın Çok akıllı çok...

Güncelleme bu yılın ilk çeyreğinde yapılacak. Yapılan güncelleme ile birlikte aktif dakikalarınızı daha doğru izlemek ve haftalık aktivite rejiminizi düzenlemek için verileriniz arşivlenecek. Yüzük aynı zamanda Apple Sağlık entegrasyonu sayesinde mevcut sağlık izleme sisteminize uyum sağlayabiliyor. Android uyumluluğunun ise bu yılın ilk yarısına kadar geleceği belirtildi. 

Etiketler: Akıllı yüzük , Kalp ritmini kaydeden yüzük
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