Bu yöntemler kredi alma şansınızı arttırıyor!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi alma ihtimalinizi arttıracak yöntemler anlatılıyor...

Bankalardan kredi alarak ihtiyaçlarınızı karşılama fikri güzel olsa da bankalardan kredi almak her zaman kolay olmuyor. Banka, verdiği krediyi geri alabileceğine dair sizden emin olmak ister. Bu nedenle bankalardan kredi alabilmeniz için taşımanız gereken bazı şartlar var.

Bankalardan kredi alabilmek için gereken şartlardan ilki sigortalı bir çalışan olmak. Sigortalı bir çalışan olmakla birlikte gelirinizi de belgeleyebilmeniz gerekiyor. Belgeleyemediğniz gelirler ise banka tarafından dikkate alınmıyor. Bir diğer önemli şey ise kredi notunuz. Bankalarla olan finansal geçmişinizi gösteren ve bankanın sizinle ilgili fikir sahibi olmasını sağlayan kredi notu, bankanın karar verme sürecinde büyük rol oynuyor.

Kredi Notunuzu Yüksek Tutmaya Özen Gösterin

Kredi alma ihtimalinizi arttırmanın en kestirme yolu kredi notunuzu yüksek tutmak. Bankalarla ilgili olan her türlü ödeme etkinliğiniz kredi notunuzun oluşmasına ve hareketlilik içine girmesine neden olur. Yani daha basit şekilde ifade etmek gerekirse kredi ve kredi kartı borcu ödeme, banka hesabından fatura ödeme, eksi bakiyeye düşme gibi durumlar kredi notunuzu etkileyen şeylerdir. Zamanında ve tam olarak yaptığınız tüm ödemeler kredi puanınızı olumlu yönde etkiler. Zamanında yapmadığınız ödemeler ise kredi notunuzu olumsuz yönde etkiler. Sistem aslında bu kadar basit.

Kredi kartı kullanıyorsanız ya da kredi çektiyseniz, bir sonraki kredi çekme ihtimalinizi arttırmak için ödemelerinizi düzenli yapmanızda fayda var. Zamanında ve tam olarak yaptığınız tüm ödemeler kredi notunuzu olumlu yönde etkileyecektir.

Fazla Başvuru Yapmaktan Kaçının

Kredi puanınızın yüksek seviyede kalması için arka arkaya, pek çok bankaya birden kredi başvurusu yapmaktan kaçının. Tüm bankalara başvuru yaparak şansınızı denemek isteyebilirsiniz ancak yaptığınız fazla başvurular kredi skorunuzu olumsuz yönde etkileyecektir. Tüm bankalara kredi başvurusunda bulunmak yerine sizin için avantajlı olacağını düşündüğünüz birkaç kredi ürününe karar verip, sadece bu ürünlere başvurarak kredi skorunuzun düşme ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.

Gelir Bildirimi

Daha önce de belirttiğimiz gibi banka verdiği borcu ödeneceğinden emin olmak ister. Bu nedenle sizden gelirinizin belgelenmesi istenir. Bazı durumlarda sadece kendinize ait gelir durumu ibrazı yeterli olsa da hane halkının gelir durumunun da ibraz edilmesi istenebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hane halkının tamamının gelir durumunu banka iletmenizde fayda var. Hane halkının geliri ayrıca alabileceğiniz kredi üst limitini de etkileyecektir.

Özetle, kredi alma ihtimalinizi arttırmak için: